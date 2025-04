Izrael obsadzuje v Pásme Gazy rozsiahle oblasti, tvrdí minister Kac

Jeruzalem 9. apríla (TASR) - Izraelská armáda zaberá v Pásme Gazy rozsiahle oblasti, ktoré začleňuje do tzv. bezpečnostných zón, čím chce prinútiť palestínske militantné hnutie Hamas k prepusteniu rukojemníkov. Povedal to v stredu izraelský minister obrany Jisrael Kac, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



„Zaberajú sa veľké územia a pridávajú sa k izraelským bezpečnostným zónam, čím sa Gaza zmenšuje a izoluje,“ povedal Kac pri návšteve nového izraelského koridoru vytvoreného v oblasti bývalej židovskej osady Morag - medzi mestami Chán Júnis a Rafah.



Podľa Kaca dochádza zároveň k evakuácii obyvateľstva zo zmienených zón. Na ľudí v Gaze však apeloval, aby donútili Hamas zriecť sa moci v enkláve a vrátiť Izraelu rukojemníkov.



„Toto je jediný spôsob, ako zastaviť vojnu,“ povedal. Zároveň pohrozil, že izraelská armáda bude boje v Gaze zintenzívňovať až do prepustenia rukojemníkov a porážky Hamadu. Kac tiež povedal, že Izrael sa snaží zrealizovať plán amerického prezidenta Donalda Trumpa, v súlade s ktorým by malo dôjsť k „dobrovoľnej emigrácii“ ľudí z Pásma Gazy.



Izrael obnovil 18. marca vojenskú operáciu v Pásme Gazy, čím ukončil takmer dvojmesačné prímerie vo vojne s militantným hnutím Hamas. Netanjahuov úrad novú vlnu útokov zdôvodnil tým, že Hamas odmietol návrhy, ktoré počas nepriamych rozhovorov - po skončení prvej fázy prímeria - predložili mediátori a osobitný vyslanec amerického prezidenta Steven Witkoff. Cieľom novej izraelskej operácie v Pásme Gazy je oslobodiť všetkých rukojemníkov.