Izrael obvinil Macrona z križiackej výpravy proti židovskému štátu

Jeruzalem 30. mája (TASR) - Izrael v piatok obvinil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že sa vydal na križiacku výpravu proti židovskému štátu. Ide o reakciu na Macronovu výzvu európskym krajinám, aby sprísnili svoj postoj voči Izraelu, ak sa humanitárna situácia v palestínskom Pásme Gazy nezlepší.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení uviedlo, že v Pásme Gazy neexistuje žiadna humanitárna blokáda, a tieto tvrdenia označilo za lož.



Vo svojom vyhlásení izraelský rezort diplomacie kritizuje Macrona, že „namiesto toho, aby vyvíjal tlak na džihádistických teroristov, chce ich odmeniť tým, že im dá palestínsky štát.“ Dodalo, že „7. október bude preňho štátnym sviatkom“. Ide o odkaz na 7. október 2023, keď sa na juhu Izraela odohral bezprecedentný vpád militantov spojených s palestínskym hnutím Hamas, ktorý spustil doteraz pokračujúcu vojnu v Pásme Gazy.



Macron v piatok vo svojom prejave na bezpečnostnej konferencii Dialóg Šangri-La v Singapure vyhlásil, že ak Západ „opustí Gazu a nechá Izrael robiť si, čo chce“, riskuje stratu dôveryhodnosti u zvyšku sveta. „Preto odmietame dvojaký meter,“ zdôraznil s tým, že to platí aj pre konflikt na Ukrajine.



Ešte pred prejavom na podujatí Šangri-La Macron na tlačovej konferencii v Singapure uviedol, že Európania musia pritvrdiť voči Izraelu, ak v Pásme Gazy urýchlene neumožní zlepšenie humanitárnej situácie. Toto Macronovo vyhlásenie vyvolalo z izraelskej strany vlnu pobúrenia a záplavu reakcií. Na obe strany reagovali aj politici vo Francúzsku, informoval web denníka Le Figaro.



Poslanec za krajne ľavicovú stranu Nepoddajné Francúzsko (LFI) Thomas Portes poukázal na paradox, že Macron neuznal palestínsky štát ani nepodporil zbrojné embargo a sankcie proti Izraelu, ale židovský štát ho napriek tomu obviňuje z „križiackej výpravy“. Podľa Portesa sa „izraelská vláda a armáda vymkli spod kontroly a je najvyšší čas zbaviť ich možnosti škodiť - pre dobro Palestíny i ľudstva“.



Líderka krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová v reakcii na Macronovo vyhlásenie z piatka rána, v ktorom obhajoval vytvorenie palestínskeho štátu, upozornila, že „dnes by to znamenalo legitimizáciu teroristickej organizácie zodpovednej za 7. október.“



Le Penová sa tiež stavia proti sankciám, ktoré Macron požadoval proti židovskému štátu. „Sankcie voči Izraelu by boli chybou. Hamas začal túto vojnu teroristickým útokom s bezprecedentným násilím. Stále drží rukojemníkov. Tento konflikt sa skončí, keď budú oslobodení. Diplomacia, nie pózy, je jedinou schodnou cestou,“ deklarovala.