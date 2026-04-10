Piatok 10. apríl 2026
Izrael obvinil muža zo zhromažďovania informácií pre Irán

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Muža zadržala v marci polícia pre podozrenie zo zbierania spravodajských informácií pre iránskeho agenta.

Tel Aviv 10. apríla (TASR) - Izraelská prokuratúra obvinila v piatok 21-ročného muža z Jeruzalema, ktorý údajne za finančnú odmenu vykonával úlohy pre osobu z Iránu. TASR o tom informuje podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).

Muža zadržala v marci polícia pre podozrenie zo zbierania spravodajských informácií pre iránskeho agenta. Prokuratúra tvrdí, že počas hľadania zamestnania oslovil Iránca s prezývkou „Michael“, ktorý od neho požadoval plnenie rôznych úloh, ako napríklad dokumentovanie a fotografovanie zariadení v Izraeli. Za túto činnosť vraj dostával tisíce dolárov, ktoré mu prevádzali v kryptomene.

Jeruzalemčan pracoval pre Iránca aj v júni 2025 počas 12-dňovej vojny medzi Iránom a Izraelom.

Podľa prokuratúry si muž spočiatku neuvedomil, že „Michael“ je iránsky agent, avšak pracoval pre neho aj po tom, keď zistil o koho v skutočnosti ide, informuje TOI.

Denník Jerusalem Post napísal, že prokuratúra žiada súd, aby nariadil pre obvineného väzbu až do ukončenia súdneho konania. Muž je obvinený z viacerých trestných činov vrátane kontaktu s cudzím agentom a poskytovania informácií nepriateľovi.

Pre podozrenie z odovzdávania tajných informácii Iránu zadržala izraelská polícia v marci aj 26-ročného vojenského záložníka, ktorý bol taktiež z Jeruzalema.
Neprehliadnite

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

Slnko v sieti: Najlepším filmom je Otec, najdekorovanejšia Potopa

Stav ohrozenia v ústave možno nebude

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve