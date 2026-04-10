< sekcia Zahraničie
Izrael obvinil muža zo zhromažďovania informácií pre Irán
Autor TASR
Tel Aviv 10. apríla (TASR) - Izraelská prokuratúra obvinila v piatok 21-ročného muža z Jeruzalema, ktorý údajne za finančnú odmenu vykonával úlohy pre osobu z Iránu. TASR o tom informuje podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
Muža zadržala v marci polícia pre podozrenie zo zbierania spravodajských informácií pre iránskeho agenta. Prokuratúra tvrdí, že počas hľadania zamestnania oslovil Iránca s prezývkou „Michael“, ktorý od neho požadoval plnenie rôznych úloh, ako napríklad dokumentovanie a fotografovanie zariadení v Izraeli. Za túto činnosť vraj dostával tisíce dolárov, ktoré mu prevádzali v kryptomene.
Jeruzalemčan pracoval pre Iránca aj v júni 2025 počas 12-dňovej vojny medzi Iránom a Izraelom.
Podľa prokuratúry si muž spočiatku neuvedomil, že „Michael“ je iránsky agent, avšak pracoval pre neho aj po tom, keď zistil o koho v skutočnosti ide, informuje TOI.
Denník Jerusalem Post napísal, že prokuratúra žiada súd, aby nariadil pre obvineného väzbu až do ukončenia súdneho konania. Muž je obvinený z viacerých trestných činov vrátane kontaktu s cudzím agentom a poskytovania informácií nepriateľovi.
Pre podozrenie z odovzdávania tajných informácii Iránu zadržala izraelská polícia v marci aj 26-ročného vojenského záložníka, ktorý bol taktiež z Jeruzalema.
