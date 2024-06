Izrael obvinili z použitia munície s bielym fosforom na juhu Libanonu

Bejrút 5. júna (TASR) - Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) obvinila Izrael z použitia toxickej zápalnej munície pri útokoch na obytné budovy v južnom Libanone. Vyplýva to zo správy zverejnenej v stredu, na ktorú sa odvoláva agentúra AP. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu medzitým počas návštevy pohraničných oblastí na severe Izraela varoval pred "rozhodnými krokmi" s cieľom zaistiť bezpečnosť, informuje TASR.



Od vypuknutia vojny v palestínskom Pásme Gazy vlani v októbri dochádza v pohraničných oblastiach Izraela a Libanonu k ostreľovaniu medzi izraelskou armádou a militantným hnutím Hizballáh, podporovaným Iránom. V Libanone dosiaľ zahynulo vyše 400 ľudí, väčšinou bojovníkov, a desiatky tisíc ľudí je vysídlených. Na izraelskej strane evidujú 15 mŕtvych vojakov a desať civilistov.



"Kto si myslí, že nám môže ublížiť a my sa budeme nečinne prizerať, je na veľkom omyle. Sme pripravení na veľmi rozhodné kroky na severe. Na severe v každom prípade bezpečnosť obnovíme," vyhlásil Netanjahu.



Organizácia HRW v správe uviedla, že nemá dôkazy o spáleninách spôsobených chemikáliou biely fosfor v Libanone, ale vyšetrovatelia "majú svedectvá o možnom poškodení dýchacích ciest".



Použitie spornej munície, akými sú napríklad biologické, chemické či kazetové zbrane, pri útokoch na zaľudnené oblasti sa podľa medzinárodného práva považuje za zločin.



Biely fosfor môže zapáliť budovy a človeku spôsobiť smrteľné popáleniny. Preživší sú navyše vystavení riziku infekcie či zlyhania orgánov alebo dýchacieho systému, a to aj v prípade, že sú ich popáleniny nevýrazné.



Izraelská armáda pre agentúru AP uviedla, že medzinárodné právo týkajúce sa munície dodržiava a biely fosfor využíva iba ako dymovú clonu, nie na útoky proti civilistom. "Postupy izraelskej armády vyžadujú, aby sa takáto munícia nepoužívala v husto obývaných oblastiach, až na určité výnimky," uviedla armáda vo vyhlásení.



V správe HRW sú zahrnuté rozhovory s ôsmimi obyvateľmi južného Libanonu. Organizácia tvrdí, že overila zábery z takmer 47 fotografií a videí, na ktorých je vidieť, ako strely s bielym fosforom dopadajú na obytné budovy v piatich libanonských pohraničných mestách a dedinách.



Libanonské ministerstvo zdravotníctva eviduje najmenej 173 prípadov ľudí, ktorí potrebovali ošetrenie po kontakte s bielym fosforom.



Organizácia HRW zároveň vyzvala libanonskú vládu, aby umožnila Medzinárodnému trestnému súdu vyšetriť a prípadne stíhať "vážne medzinárodné zločiny" na území Libanonu od októbra 2023.