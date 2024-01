Izrael obviňuje WHO zo spolčenia sa s Hamasom

Ženeva 25. januára (TASR) - Izrael vo štvrtok obvinil Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) zo spojenectva s hnutím Hamas, pretože podľa neho ignoruje dôkazy o využívaní nemocníc v Pásme Gazy teroristami. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Izraelská veľvyslankyňa pri organizáciách OSN v Ženeve Meirav Ejlonová Šaharová výkonnej rade WHO povedala, že na tomto palestínskom území nemôže fungovať zdravotná starostlivosť, keď sa Hamas "usídľuje v nemocniciach a používa ľudí ako živé štíty".



"V každej jednej nemocnici, ktorú izraelská armáda v Gaze prehľadala, našla dôkazy o jej vojenskom využívaní Hamasom," povedala Ejlonová Šaharová a obvinila WHO, že tieto fakty ignoruje. "To nie je nekompetentnosť, ale spolčenie sa," dodala.



Izraelská armáda tvrdí, že Hamas má pod nemocnicami tunely a zdravotnícke zariadenia využíva ako veliteľské centrá. Hamas tieto obvinenia odmieta.



WHO pred časom vyhlásila, že tieto obvinenia nedokáže potvrdiť. Predstaviteľ WHO pre okupované palestínske územia Richard Peeperkorn v decembri novinárom povedal, že WHO nie je vyšetrovacím orgánom a jej predstavitelia na mieste nič také nevideli.



Izraelská veľvyslankyňa tvrdí, že WHO vedela o prítomnosti militantov z Hamasu a rukojemníkov v nemocniciach, avšak ignorovaním predložených dôkazov "ohrozuje tých, ktorých má chrániť".



Na zasadnutí výkonnej rady povedala, že Hamas riadil operácie z Indonézskej nemocnice a v tuneloch pod ňou našla izraelská armáda piatich zavraždených rukojemníkov. Uviedla, že rukojemníkov 7. októbra priviedli cez Detskú nemocnicu Abdala Azíza Rantísího a držali ich potom v suteréne. V Nemocnici Kamála Adwána sa izraelskej armáde vzdalo 80 militantov a ich zbrane objavili ukryté aj v inkubátoroch. Z Nemocnice al-Kuds útočili militanti Hamasu na izraelských vojakov a našlo sa tam množstvo zbraní a munície.



Prebiehajúci konflikt v Gaze vypukol po útokoch Hamasu na Izrael 7. októbra, pri ktorých zahynulo približne 1140 ľudí. Militanti tiež zajali 250 rukojemníkov. Izrael v reakcii na to začal vojenskú ofenzívu, pri ktorej podľa štvrtkového vyjadrenia ministerstva zdravotníctva riadeného Hamasom zahynulo najmenej 25.900 ľudí.