Netanjahu trpí paranoidnými bludmi, tvrdí opozičný líder

Jeruzalem 25. mája (TASR) - Šéf izraelskej opozičnej strany Budúcnosť existuje (Ješ atid) Jair Lapid v pondelok vyhlásil, že terajší premiér Benjamin Netanjahu trpí "paranoidnými bludmi", ak si myslí, že je obžalovaný z korupcie len preto, aby bol zbavený funkcie. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Lapidovho hovorcu.



Ak niekto verí, že tisícky ľudí vrátane vyšetrovateľov, novinárov, sudcov a politikov sú súčasťou obrovského sprisahania na zvrhnutie pravicového lídra, tak taký človek "nie je spôsobilý, aby bol premiérom krajiny", citoval hovorca Lapidovo tvrdenie.



Proces s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, obžalovaným z korupcie, sa začal v nedeľu v Jeruzaleme. Netanjahu už pri príchode na súd znova všetky obvinenia voči svojej osobe odmietol s tvrdením, že ide o snahu o jeho zosadenie.



Netanjahu (70) je prvým úradujúcim predsedom izraelskej vlády, ktorého postavili pred súd. V troch rôznych kauzách čelí obvineniam z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva. Sám akékoľvek previnenie odmieta a hovorí o "honbe na čarodejnice". Najdlhšie pôsobiaci premiér Izraela by z funkcie musel odstúpiť len v prípade, že ho uznajú za vinného. Proces pritom môže trvať aj niekoľko rokov, pripomenula agentúra DPA.



Ak by Netanjahua uznali za vinného z úplatkárstva, hrozil by mu trest do desať rokov väzenia. Za podvod a porušenie dôvery by bol maximálny trest tri roky.



Netanjahu len minulú nedeľu zložil znova prísahu predsedu vlády. Jeho piate funkčné obdobie je však vzhľadom na korupčný proces považované za mimoriadne kontroverzné.