Izrael očakáva dlhú vojnu v Gaze, časť záložníkov posiela domov

Tel Aviv/Gaza 1. januára (TASR) - Izraelská armáda uskutočňuje zmeny v rozmiestnení svojich jednotiek, keďže očakáva dlhotrvajúcu vojnu v Pásme Gazy. Niektorým záložníkom umožní dočasne vrátiť sa do civilného života, informovala v nedeľu agentúra DPA.



"Ciele tejto vojny si vyžadujú dlhotrvajúce boje a my sa na to pripravujeme," povedal hovorca armády Daniel Hagari v nedeľu večer. "Plánujeme riadenie síl operujúcich v teréne, zaoberáme sa systémom záloh, ekonomikou, obnovou síl a pokračujeme v procesoch bojového výcviku."



Niekotrí rezervisti sa tento týždeň vrátia k svojim rodinám a zamestnaniu, čo pomôže izraelskej ekonomike a umožní záložníkom "nabrať sily pre nadchádzajúce aktivity" v novom roku, uviedol Hagari. Boje budú pokračovať a títo záložníci ešte budú potrební.



Okrem toho bude pokračovať výcvik dôstojníkov. Po tom, ako získali skúsenosti v bojoch v Pásme Gazy, dostanú ďalší výcvik, aby sa posilnili rady veliteľov, doplnil hovorca.