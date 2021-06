Izrael očkuje deti vakcínami, ktoré odmietla Palestínska samospráva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 22. júna (TASR) - Vakcínami proti covidu zo šarží, ktoré Izrael neúspešne ponúkol na imunizáciu obyvateľstva Palestínskej samospráve, saočkujú deti v Izraeli.S odvolaním sa na vyjadrenie generálneho riaditeľa na izraelskom ministerstve zdravotníctva Cheziho Leviho o tom v utorok informoval spravodajský web The Times of Israel.Web pripomenul, že Palestínska samospráva minulý piatok najprv súhlasila, ale krátko na to zamietla dohodu, že jej Izrael dodá asi milión dávok vakcíny Pfizer-BioNTech.Toto svoje rozhodnutie Palestínska samospráva vysvetlila tým, že prvých takmer 100.000 dodaných dávok malo už onedlho termín exspirácie a nespĺňali údajne aj ďalšie štandardy.Podľa Leviho však boli tieto vakcínya sú to tie isté, akéDodal, že prvé vakcíny dodané Palestínčanom by exspirovali koncom júna.zdôraznil a dodal, že vakcínam, ktorých dodanie sa plánovalo neskôr, zostávalo do exspirácie aj viac času.Levi odmietol špekulovať o tom, čo motivovalo Palestínčanov k odmietnutiu vakcín. Zdôraznil však, že Izrael sa bude aj naďalej snažiť pomáhať Palestínčanom pri očkovaní obyvateľstva.Denník Haarec napísal, že v súčasnosti je očkovaná menej ako pätina Palestínčanov žijúcich na západnom brehu Jordánu.Haarec tiež informoval, že na Izrael sa obrátili tri arabské krajiny, ktoré by mali záujem o dodávku vakcín odmietnutých Palestínskou samosprávou,Ak by sa v tejto veci dosiahla dohoda, platili by rovnaké podmienky ako v prípade dohody s Palestínčanmi: Izrael by sa znovu zásobil z budúcich dodávok vakcín do týchto krajín. Takáto dohoda by si vyžadovala súhlas spoločnosti Pfizer, poznamenal Haarec.Palestínske úrady medzičasom v nedeľu oznámili, že sa budú snažiť o opätovné prerokovanie dohody s Izraelom.Izrael napriek veľmi úspešnej očkovacej stratégii a očkovacej kampani zažíva v posledných dňoch nárast počtu nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, a to v dôsledku situácie v mestách Binjamina a Modi’in, kde mali desiatky nezaočkovaných detí pozitívne výsledky testov na koronavírus. Ministerstvo zdravotníctva preto v nedeľu obnovilo nariadenie o nosení rúšok v školách v týchto dvoch mestách.V pondelok popoludní bolo v Izraeli 387 aktívnych prípadov covidu a v nedeľu bolo potvrdených 48 nových prípadov.