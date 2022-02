Izrael od 1. marca zruší povinnosť predkladať tzv. zelené pasy

Jeruzalem 17. februára (TASR) - Izrael čoskoro zruší povinnosť preukazovať sa rôznych miestach tzv. zeleným pasom. Vo štvrtok to oznámil izraelský premiér Naftali Bennett, ktorého cituje agentúra AFP. Podľa miestnych médií sa tak udeje od 1. marca.



"Prestaneme používať zelený pas," povedal Bennett. Podľa neho je teraz "vhodný čas" na zrušenie covidových preukazov vzhľadom na "strmý pokles" počtu pacientov so závažným priebehom ochorenia COVID-19 i počtu osôb nakazených koronavírusom.



Na stretnutí, na ktorom sa zúčastnili aj izraelský minister zdravotníctva Nitzan Horowitz a ďalší predstavitelia, bolo prijaté rozhodnutie nepredĺžiť povinnosť predkladania zeleného pasu po 1. marci, uviedol úrad predsedu vlády vo vyhlásení, píše denník The Times of Israel.



Zelený pas umožňuje vstup na verejné miesta a zhromaždenia osobám, ktoré sú zaočkované proti koronavírusu, prekonali covid alebo mali negatívny výsledok testu. Izrael patril k prvým krajinám, ktoré toto osvedčenie o očkovaní pri vstupe do rôznych zariadení požadovali.



Hoci krajina nezaznamenala veľké protesty proti očkovaniu, ktoré postihli mnohé iné krajiny, občas sa vyskytli demonštrácie a náznaky zvyšujúcej sa frustrácie ľudí.



Izraelská vláda už na začiatku februára zrušila povinnosť preukazovať sa zeleným pasom v prevádzkach a na väčšine verejných podujatí.



Takmer polovica z 9,4 milióna obyvateľov Izraela je zaočkovaná troma dávkami vakcíny, pričom 72 percent ľudí má aspoň jednu dávku. S koronavírusom zomrelo v Izraeli od začiatku pandémie takmer 10.000 ľudí.