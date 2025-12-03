Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael od Červeného kríža prijal telo zrejme ďalšieho rukojemníka

Vozidlo Červeného kríža prevážajúce pravdepodobne pozostatky zosnulého rukojemníka, ktorého vydali militanti Hamasu, smeruje k hraničnému priechodu s Izraelom, aby ho odovzdali izraelským úradom v Beit Lahiya v severnom pásme Gazy v stredu 3. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa TOI pozostatky prevezú na identifikáciu do ústavu súdneho lekárstva v Tel Avive.

Jeruzalem 3. decembra (TASR) - Izrael v stredu od Červeného kríža prijal ostatky zrejme jedného z dvoch posledných rukojemníkov, ktorých v októbri 2023 zajali palestínski militanti z hnutia Hamas. V Pásme Gazy doposiaľ zostali pozostatky dvoch rukojemníkov – Izraelčana Rana Gviliho a Thajčana Sudthisaka Rinthalaka. Izrael identitu odovzdaného tela potvrdí až po forenznom preskúmaní, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).

Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prevzatie pozostatkov avizovala v priebehu dňa. „Izrael sa pripravuje na prevzatie rakvy zosnulého rukojemníka, ktorého telo bolo dnes nájdené počas pátrania v severnej časti Pásma Gazy,“ uviedol premiérov úrad.

Ozbrojené krídlo Hamasu – Bridády Izzadína Kasáma – aj palestínska militantná skupina Islamský džihád v stredu informovali, že odovzdanie tela sa uskutoční o 16.00 h SEČ.

Na začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, sprostredkovaného Spojenými štátmi a účinného od 10. októbra, zadržiavali militanti v Pásme Gazy 20 živých rukojemníkov a telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Hamas odvtedy prepustil všetkých živých rukojemníkov a v stredu tak pravdepodobne vrátil ostatky 27. mŕtveho rukojemníka.
