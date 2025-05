Izrael odmieta plánovanú návštevu arabských ministrov v Ramalláhu

Jeruzalem 31. mája (TASR) - Izrael nebude spolupracovať s plánovanou návštevou arabských ministrov zahraničných vecí na okupovanom Západnom brehu Jordánu, oznámil to izraelský predstaviteľ. Podľa informácii saudskoarabského zdroja do Ramalláhu v nedeľu mieri šéf saudskoarabskej diplomacie. TASR o tom píše podľa agemntúry AFP.



Izrael kontroluje hranice a vzdušný priestor tohto palestínskeho územia a preto na vstup diplomatov bude potrebný jeho súhlas.



"Palestínska samospráva - ktorá dodnes odmieta odsúdiť masaker zo 7. októbra - mala v úmysle usporiadať v Ramalláhu provokatívne stretnutie ministrov zahraničných vecí z arabských krajín, aby prediskutovali podporu vytvorenia palestínskeho štátu," uviedol izraelský predstaviteľ v piatok neskoro večer.



"Takýto štát by sa nepochybne stal teroristickým štátom v srdci krajiny Izrael. Izrael nebude spolupracovať s takýmito krokmi, ktorých cieľom je poškodiť jeho bezpečnosť," uviedol.



Tento komentár prišiel niekoľko hodín po tom, ako diplomatický zdroj agentúre AFP povedal, že princ Fajsal bin Farhan sa stane prvým saudskoarabským ministrom zahraničia, ktorý v nedeľu navštívi Západný breh. Televízia CNN informovala aj o účasti ministrov zo Spojených arabských emirátov, Egypta, Jordánska, Kataru a Turecka. Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán povedal, že Saudská Arábia neuzná Izrael bez nezávislého palestínskeho štátu.



Saudská Arábia do Ramalláhu ako sídla palestínskej samosprávy vyslala delegáciu na nižšej úrovni už v septembri 2023. Krátko na to v októbri 2023 útok palestínskeho hnutia Hamas na Izrael spustil vojnu v Pásme Gazy.



Izrael tento týždeň oznámil vytvorenie 22 nových osád na Západnom brehu, ktorý okupuje od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam približne tri milióny Palestínčanov, tiež takmer pol milióna Izraelčanov v osadách, ktoré OSN podľa medzinárodného práva považuje za nezákonné. Je ich viac ako 100 - od malých komunít až po plne rozvinuté obce s bytovými domami, nákupnými centrami, továrňami a verejnými parkami.