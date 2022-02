Izrael odmieta spolupracovať na vyšetrovaní konfliktu v pásme Gazy

Jeruzalem 17. februára (TASR) - Izrael odmieta spolupracovať na vyšetrovaní zo strany Organizácie Spojených národov (OSN) ohľadne konfliktu, ktorý vypukol v pásme Gazy v máji minulého roka. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Ako sa uvádza v liste adresovanom Navi Pillayovej, ktorá vedie medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu, "neexistuje jediný dôvod domnievať sa, že s Izraelom sa bude zo strany komisie zaobchádzať primerane, spravodlivo a bez diskriminácie". Pillayová bude mať tiež zakázaný vstup do Izraela. "Nepovolíme jej vstup do Izraela, ako žiadala," povedal vo štvrtok hovorca izraelského rezortu diplomacie.



"Pani Pillayovú považujeme za protiizraleskú aktivistku, ktorá by nemala predsedať tejto komisii," dodal.



Navi Pillayová je juhoafrická právnička, ktorá v rokoch 2008 až 2014 pôsobila ako vysoká komisárka OSN pre ľudské práva, pripomína DPA. Vlani v júli ju vymenovali za šéfku trojčlennej komisie – dva mesiace po tom, čo Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) rozhodla o zriadení komisie s cieľom vyšetrovať údajné porušovanie ľudských práv a možné vojnové zločiny.



Došlo k tomu po 11-dňovom konflikte medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktoré vládne v pásme Gazy. Prímerie medzi oboma stranami začalo platiť 21. mája po tom, čo v Gaze zahynulo viac než 250 ľudí. Násilie si na izraelskej strane vyžiadalo 14 obetí.



Vyšetrovacia komisia má svoju prvú správu na pôde UNHRC predstaviť v júni 2022.