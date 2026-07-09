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Izrael odmieta správy o humanitárnej kríze v palestínskom Pásme Gazy
Izrael podľa predstaviteľa COGAT napriek ťažkostiam dodrží záväzok podporovať poskytovanie humanitárnej pomoci v Pásme Gazy v spolupráci s medzinárodnými partnermi.
Autor TASR
Tel Aviv 9. júla (TASR) - Správy o humanitárnej kríze v palestínskom Pásme Gazy sú podľa predstaviteľa izraelského Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) „nesmierne zavádzajúce“. Situácia pre Palestínčanov sa podľa neho výrazne zlepšila. Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF) však vo svojej májovej správe uviedol, že nedostatkom pitnej vody v palestínskej enkláve trpí až 82 percent rodín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Predstaviteľ poukázal na správu COGAT o humanitárnej situácii v Pásme Gazy počas prímeria, podľa ktorej do palestínskej enklávy od začiatku zastavenia paľby v októbri 2025 vstúpilo približne 1,78 milióna ton potravín. Tento objem humanitárnej pomoci podľa neho výrazne prekročil odporúčania Svetového potravinového programu (WFP).
Ceny potravín v Pásme Gazy podľa neho od septembra 2025 klesli o 72 percent a priemerný denný prídel vody vo výške 40 litrov na osobu je dvojnásobkom odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Agentúra DPA upozorňuje, že tieto tvrdenia COGAT sa nepodarilo overiť z nezávislých zdrojov.
WFP vo svojej správe z 9. júna uviedol, že vysoké a kolísavé ceny potravín naďalej ohrozujú potravinovú bezpečnosť v regióne a obmedzujú prístup obyvateľov k dostatočnej a pestrej strave. Humanitárnym operáciám podľa programu bránia vojenské akcie, vzdušné útoky a vysídľovanie obyvateľstva.
Podľa správy UNICEF z 29. mája nedostatkom pitnej vody trpí v Pásme Gazy až 82 percent rodín a približne 70 percent z nich nemá prístup ani k minimálne šiestim litrom vody na osobu denne určenej na pitie a varenie.
Izrael podľa predstaviteľa COGAT napriek ťažkostiam dodrží záväzok podporovať poskytovanie humanitárnej pomoci v Pásme Gazy v spolupráci s medzinárodnými partnermi. Humanitárnym operáciám však podľa neho naďalej bráni palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré obvinil zo zlého hospodárenia, čo vedie aj k znehodnoteniu a zničeniu veľkého množstva potravín. Tvrdí tiež, že Hamas vyberá dane a určuje ceny potravín spôsobom, ktorý narúša fungovanie trhu.
Predstaviteľ poukázal na správu COGAT o humanitárnej situácii v Pásme Gazy počas prímeria, podľa ktorej do palestínskej enklávy od začiatku zastavenia paľby v októbri 2025 vstúpilo približne 1,78 milióna ton potravín. Tento objem humanitárnej pomoci podľa neho výrazne prekročil odporúčania Svetového potravinového programu (WFP).
Ceny potravín v Pásme Gazy podľa neho od septembra 2025 klesli o 72 percent a priemerný denný prídel vody vo výške 40 litrov na osobu je dvojnásobkom odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
Agentúra DPA upozorňuje, že tieto tvrdenia COGAT sa nepodarilo overiť z nezávislých zdrojov.
WFP vo svojej správe z 9. júna uviedol, že vysoké a kolísavé ceny potravín naďalej ohrozujú potravinovú bezpečnosť v regióne a obmedzujú prístup obyvateľov k dostatočnej a pestrej strave. Humanitárnym operáciám podľa programu bránia vojenské akcie, vzdušné útoky a vysídľovanie obyvateľstva.
Podľa správy UNICEF z 29. mája nedostatkom pitnej vody trpí v Pásme Gazy až 82 percent rodín a približne 70 percent z nich nemá prístup ani k minimálne šiestim litrom vody na osobu denne určenej na pitie a varenie.
Izrael podľa predstaviteľa COGAT napriek ťažkostiam dodrží záväzok podporovať poskytovanie humanitárnej pomoci v Pásme Gazy v spolupráci s medzinárodnými partnermi. Humanitárnym operáciám však podľa neho naďalej bráni palestínske militantné hnutie Hamas, ktoré obvinil zo zlého hospodárenia, čo vedie aj k znehodnoteniu a zničeniu veľkého množstva potravín. Tvrdí tiež, že Hamas vyberá dane a určuje ceny potravín spôsobom, ktorý narúša fungovanie trhu.