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Izrael odmieta stiahnutie z Pásma Gazy, kým Hamas nebude odzbrojený
Vyjadrenie sa objavilo po stretnutí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s vysokým predstaviteľom Rady mieru pre Gazu Nikolajom Mladenovom.
Autor TASR
Jeruzalem 3. augusta (TASR) - Izrael sa naďalej odmieta stiahnuť z palestínskeho Pásma Gazy a zastaviť vojenské operácie na tomto území, uviedol v pondelok nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ izraelskej vlády. Jeho vyjadrenie sa objavilo po stretnutí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s vysokým predstaviteľom Rady mieru pre Gazu Nikolajom Mladenovom, informovali agentúry AP, AFP a DPA.
„Izrael sa nestiahne zo svojej súčasnej pozície v Pásme Gazy a bude naďalej čeliť akejkoľvek hrozbe pre našich občanov a vojakov,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ.
Stretnutie sa uskutočnilo niekoľko dní po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o odzbrojení palestínskeho militantného palestínskeho hnutia Hamas. Podľa plánu podporovaného Spojenými štátmi by Hamas mal odovzdať zbrane prechodnej palestínskej správe, pričom izraelská armáda by sa mala následne z Pásma Gazy postupne stiahnuť. Súčasťou plánu je aj nasadenie medzinárodných stabilizačných síl.
Hamas však trvá na tom, že implementácia plánu musí byť podmienená zastavením izraelských vojenských operácií. Hamas zároveň uviedol, že ťažké zbrane odovzdá až po úplnom stiahnutí izraelských síl z Pásma Gazy a po vytvorení palestínskeho štátu.
Rada mieru vo svojom vyhlásení po pondelkovom stretnutí uviedla, že Izrael a rada „zdieľajú spoločné chápanie konečných cieľov“, medzi ktoré patrí úplné odzbrojenie Hamasu a prechod od vlády ozbrojených skupín k civilnej správe Pásma Gazy. Zároveň však zdôraznila, že dosiahnutie týchto cieľov bude postupným procesom.
Rada mieru tiež uviedla, že izraelská armáda nemusí ustúpiť za takzvanú žltú líniu, kým Hamas neodovzdá všetky svoje zbrane. Podľa rady Hamas s takýmto postupom súhlasil. Požiadavka sa týka ľahkých a ťažkých zbraní, ako aj tunelov využívaných hnutím na vojenské účely.
Podľa Rady mieru bude ďalší pokrok pri uskutočňovaní plánu závisieť od toho, či obe strany splnia svoje záväzky vyplývajúce z dohodnutého rámca.
Podľa izraelských médií Netanjahu Mladenovovi povedal, že Izrael neprestane v Pásme Gazy s vojenskými operáciami a nestiahne sa za žltú líniu vzhľadom na pokračujúcu hrozbu zo strany Hamasu.
Mladenov v príspevku na sociálnej sieti X označil pondelkové rokovania za „dlhý deň v Jeruzaleme“ a uviedol, že ide o začiatok náročnej fázy. „Nikdy som netvrdil opak. Veľa z toho, čo teraz robíme, nie je dramatické. Je to pomalá a technicky náročná práca,“ napísal podľa spravodajského webu The Times of Israel.
„Izrael sa nestiahne zo svojej súčasnej pozície v Pásme Gazy a bude naďalej čeliť akejkoľvek hrozbe pre našich občanov a vojakov,“ uviedol nemenovaný predstaviteľ.
Stretnutie sa uskutočnilo niekoľko dní po tom, ako americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o odzbrojení palestínskeho militantného palestínskeho hnutia Hamas. Podľa plánu podporovaného Spojenými štátmi by Hamas mal odovzdať zbrane prechodnej palestínskej správe, pričom izraelská armáda by sa mala následne z Pásma Gazy postupne stiahnuť. Súčasťou plánu je aj nasadenie medzinárodných stabilizačných síl.
Hamas však trvá na tom, že implementácia plánu musí byť podmienená zastavením izraelských vojenských operácií. Hamas zároveň uviedol, že ťažké zbrane odovzdá až po úplnom stiahnutí izraelských síl z Pásma Gazy a po vytvorení palestínskeho štátu.
Rada mieru vo svojom vyhlásení po pondelkovom stretnutí uviedla, že Izrael a rada „zdieľajú spoločné chápanie konečných cieľov“, medzi ktoré patrí úplné odzbrojenie Hamasu a prechod od vlády ozbrojených skupín k civilnej správe Pásma Gazy. Zároveň však zdôraznila, že dosiahnutie týchto cieľov bude postupným procesom.
Rada mieru tiež uviedla, že izraelská armáda nemusí ustúpiť za takzvanú žltú líniu, kým Hamas neodovzdá všetky svoje zbrane. Podľa rady Hamas s takýmto postupom súhlasil. Požiadavka sa týka ľahkých a ťažkých zbraní, ako aj tunelov využívaných hnutím na vojenské účely.
Podľa Rady mieru bude ďalší pokrok pri uskutočňovaní plánu závisieť od toho, či obe strany splnia svoje záväzky vyplývajúce z dohodnutého rámca.
Podľa izraelských médií Netanjahu Mladenovovi povedal, že Izrael neprestane v Pásme Gazy s vojenskými operáciami a nestiahne sa za žltú líniu vzhľadom na pokračujúcu hrozbu zo strany Hamasu.
Mladenov v príspevku na sociálnej sieti X označil pondelkové rokovania za „dlhý deň v Jeruzaleme“ a uviedol, že ide o začiatok náročnej fázy. „Nikdy som netvrdil opak. Veľa z toho, čo teraz robíme, nie je dramatické. Je to pomalá a technicky náročná práca,“ napísal podľa spravodajského webu The Times of Israel.