Izrael odmieta tvrdenia, že obyvateľstvu Gazy hrozí hladomor

Jeruzalem/Gaza 19. marca (TASR) - Izrael v utorok spochybnil tvrdenia Spojených štátov, OSN a viacerých humanitárnych organizácií, že obyvateľstvu palestínskeho Pásma Gazy hrozí hladomor.



Hovorca izraelského Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na (palestínskych) územiach (COGAT) pre spravodajský web The Times of Israel (TOI) súčasne vysvetlil, že hlavným problémom nie je nedostatok humanitárnej pomoci, ale jej distribúcia v Pásme Gazy.



Doplnil súčasne, že Izrael robí všetko pre to, aby do Pásma Gazy dopravil čo najväčšie objemy pomoci. Izrael podľa hovorcu úradu COGAT nestanovil "absolútne žiadny limit na množstvo pomoci" pre Gazu.



Izrael sa snaží aj diverzifikovať spôsoby, akými sa pomoc do Pásma Gazy dostáva: námorným koridorom z Cypru, jej zhadzovaním z vrtuľníkov či lietadiel alebo konvojmi áut cez priechod pri kibuci Be'eri ležiacom v blízkosti severu Pásma Gazy.



Hovorca tiež informoval, že Izrael je na priechodoch v Kerem Šalom a Nicana schopný skontrolovať 44 kamiónov za hodinu. "To je oveľa viac ako to, čo sa naloží na druhej strane" hranice, spresnil.



Doplnil, že na izraelskej strane prijali na kontrolu humanitárnych nákladov nové pracovné sily, nainštalovali ďalšie skenovacie zariadenia a upravili pracovný čas.



"Takže v súčasnosti môže (priechod) Kerem Šalom kontrolovať viac (nákladných áut s humanitárnou pomocou), ako je možné rozdistribuovať" v Pásme Gazy.



Ozrejmil, že existuje aj tím izraelskej armády, ktorý sa denne stretáva so zástupcami OSN a ďalších humanitárnych organizácií, aby získal informácie o tom, akú pomoc a v akých objemoch potrebuje obyvateľstvo Pásma Gazy.



Hovorca COGAT reagoval okrem iného na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka, ktorý v utorok upozornil, že vážne obmedzenia dodávok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy spolu s vojenskou ofenzívou izraelskej armády by mohli byť považované za vojnový zločin a posudzovať by ich mali medzinárodné súdy. OSN v súvislosti s tým varovala pred hroziacim hladomorom v Pásme Gazy, pretože v zúfalej situácii sa tam nachádza približne 1,1 milióna ľudí.



Izraelská armáda zaútočila na Pásmo Gazy po teroristickom útoku, ktorému 7. októbra 2023 čelili viaceré lokality na juhu Izraela. Islamistické hnutie Hamas a ďalší palestínski militanti vtedy počas svojho útoku zabili asi 1200 ľudí a ďalších asi 250 ich uniesli ako rukojemníkov do Pásma Gazy.