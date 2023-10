Izrael odmietol humanitárne prestávky v pásme Gazy, USA ich podporili

Tel Aviv/Washington 27. októbra (TASR) - Izrael v piatok odmietol požiadavku členských krajín Európskej únie na humanitárne prestávky v pásme Gazy. Spojené štáty podporili takéto prestávky v bojoch na dodanie humanitárnej pomoci. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



"Izrael v súčasnosti humanitárne prímerie odmieta," uviedol hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí a dodal, že sa to vzťahuje aj na akékoľvek pozastavenia paľby. Reagoval na požiadavku účastníkov summitu Rady EÚ v Bruseli.



Biely dom v piatok uviedol, že Spojené štáty podporujú prestávky v bojoch medzi Izraelom a hnutím Hamas s cieľom umožniť dodávky humanitárnej pomoci do pásma Gazy.



"Podporíme humanitárne prestávky, aby sa do oblasti dostal materiál a tiež aby sa ľudia dostali von," uviedol hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. To podľa jeho slov zahŕňa aj úsilie dodať do pásma Gazy palivo a obnoviť dodávky elektrickej energie.



Lídri EÚ sa vo štvrtok na summite v Bruseli zhodli na spoločnej výzve zriadiť "humanitárne koridory a prestávky", ktoré pomôžu doručiť humanitárnu pomoc do palestínskeho pásma Gazy. Rada Európskej únie v piatok súhlasila s návrhom Španielska zorganizovať do približne šiestich mesiacov mierovú konferenciu, ktorej zámerom bude dosiahnuť mierovú dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.