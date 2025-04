Izrael odmietol kritiku OSN o nedostatku humanitárnej pomoci v Gaze

Jeruzalem 9. apríla (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo slová generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN), ktorý kritizoval Izrael pre jeho rozhodnutie zastaviť dodávky humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. Informuje o tom TASR podľa agentúry AFP.



„Ako vždy, nedovoľte, aby vám fakty stáli v ceste, keď šírite klamstvá o Izraeli,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Izraela Oren Marmorstein v reakcii na vyjadrenia generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa. „V Pásme Gazy nie je nedostatok humanitárnej pomoci - za 42 dní od zastavenia paľby do Pásma Gazy dorazilo viac ako 25.000 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti X.



Guterres v utorok obvinil Izrael, že blokuje humanitárnu pomoc do Pásma Gazy a neplní svoje povinnosti pri uspokojovaní potrieb palestínskych obyvateľov. Odmietol tiež jeho nový návrh na kontrolu dodávok pomoci do palestínskej enklávy.



Do Pásma Gazy a asi dvom miliónom Palestínčanom nebola od 2. marca dodaná žiadna pomoc. Izrael vyhlásil, že zákaz zruší, až keď mu Hamas vydá zvyšných rukojemníkov.



Abbás vyzval Hamas, aby nedával Izraelu "zámienky" v Pásme Gazy



Palestínsky prezident Mahmúd Abbás vyzval v utorok militantné hnutie Hamas, aby prestalo dávať Izraelu „zámienky“ na pokračovanie vo vojenských operáciách v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra APF, píše TASR.



Izrael 18. marca obnovil útoky na Pásmo Gazy, čím sa skončilo dvojmesačné prímerie s Hamasom. Ministerstvo zdravotníctva v Gaze pod kontrolou Hamasu v utorok oznámilo, že za posledných 24 hodín zahynulo 58 ľudí.



Úrad palestínskeho prezidenta so sídlom v predjordánskom Ramalláhu vo vyhlásení uviedol, že vyzýva Hamas, aby „prestal robiť nezodpovedné rozhodnutia a ušetril našich ľudí následkov (izraelských) útokov“. Poukázal tiež na izraelských rukojemníkov, ktorých militanti stále zadržiavajú v Gaze a apeloval na Hamas, aby sa „držal oficiálnej palestínskej pozície a arabských iniciatív“.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v pondelok v Káhire stretol s jordánskym kráľom Abdalláhom II. a egyptským prezidentom Abdal Fattáhom Sísím, s ktorými žiadali, aby po ukončení vojny v Gaze prevzala vládu nad týmto územím Abbásova Palestínska samospráva a aby na nej Hamas nemal žiadnu účasť. Hnutie vládne v Pásme Gazy od roku 2007. V Palestínskej samospráve dominuje Abbásovo hnutie Fatah, ktoré je dlhodobo súperom Hamasu.