Izrael odmietol obvinenia Amnesty, že pácha genocídu v Gaze

Tel Aviv 29. apríla (TASR) - Izrael v utorok odmietol obvinenia ľudskoprávnej organizácie Amnesty International (AI), že pácha genocídu na Palestínčanoch v Pásme Gazy. Hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí pre agentúru AFP povedal, že zo strany AI ide o nepodložené lži, a zdôraznil, že Izrael na civilistov neútočí, informuje TASR.



Amnesty vo svojej výročnej správe obvinila Izrael, že po útoku militantného hnutia Hamas na jeho územie 7. októbra 2023 pácha v Pásme Gazy „genocídu v priamom prenose“, a to tým, že násilne vysídľuje väčšinu obyvateľstva a úmyselne vytvára humanitárnu katastrofu.



Hovorca izraelskej diplomacie Oren Marmorstein povedal, že Izrael pokračuje v bojoch, aby sa bránil proti Hamasu. Poukázal na to, že práve toto palestínske hnutie volá po „genocíde Izraela“ a zo všetkých síl sa snaží o to, aby ju uskutočnilo. „Zverstvá zo 7. októbra sú toho dôkazom,“ uviedol vo vyhlásení, v ktorom AI označil za „radikálnu protiizraelskú organizáciu“.



„Izrael sa zameriava len na teroristov, nikdy nie na civilistov. Na druhej strane, Hamas zámerne cieli na izraelských civilistov a skrýva sa za tých palestínskych, kradne humanitárnu pomoc určenú pre obyvateľov Gazy a spôsobuje utrpenie Palestínčanom aj Izraelčanom,“ dodal Marmorstein.



Ľudskoprávna organizácia v správe taktiež vyjadrila znepokojenie z izraelských aktivít na okupovanom Západnom brehu Jordánu a zopakovala tvrdenie, že Izrael tam zavádza režim apartheidu.



Marmorstein obvinenie odmietol s tým, že aj v tomto prípade Amnesty šíri „úplne nepodložené lži“. Cieľom všetkých izraelských akcií na Západnom brehu je podľa jeho slov zabrániť palestínskym útokom na izraelských civilistov. „Samozrejme, fakty nikdy nestáli Amnesty v ceste,“ dodal.