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Izrael odmietol povoliť návštevu nového šéfa Ligy arabských štátov
Abbásova administratíva spravuje niektoré oblasti Západného brehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967.
Autor TASR
Káhira 8. júla (TASR) - Nový generálny tajomník Ligy arabských štátov (LAŠ) Nabíl Fahmí v stredu informoval, že Izrael mu zabránil v návšteve mesta Ramalláh na palestínskych územiach. Správu o tom priniesla agentúra AFP, podľa ktorej by to bola Fahmího prvá zahraničná návšteva od nástupu do úradu tento mesiac.
Sekretariát LAŠ bol v stredu palestínskou vládou informovaný, že izraelské úrady zamietli Fahmího návštevu na „okupovaných palestínskych územiach“, ktorej cieľom bolo navštíviť palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása v Ramalláhu.
Abbásova administratíva spravuje niektoré oblasti Západného brehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967.
Po vypuknutí vojny v palestínskom Pásme Gazy v októbri 2023, izraelská armáda podniká v Predjordánsku vojenské razie. Zároveň tam dochádza k útokom židovských osadníkov na palestínskych civilistov, ako aj k rozširovaniu židovských osád, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Fahmí pred návštevou v Ramalláhu uviedol, že Palestínčania na tomto území „trpia obliehaním svojich miest a obcí, ktoré sú obklopené rozrastajúcimi sa osadami a cestami určenými len pre osadníkov, a sú vystavení brutalite a teroru osadníkov, ktorí požívajú ochranu aj povzbudzovanie zo strany okupačného štátu“ - Izraela.
Tento skúsený egyptský diplomat prevzal vedenie LAŠ – 22-členného zoskupenia so sídlom v Káhire – v čase, keď sa úloha tohto fóra regionálnej solidarity takmer úplne sústreďuje len na palestínsku otázku.
Z bilancie agentúry AFP založenej na údajoch palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyplýva, že izraelskí vojaci alebo osadníci zabili na Západnom brehu Jordánu od októbra 2023 najmenej 1087 Palestínčanov vrátane militantov aj civilistov.
Oficiálne izraelské údaje uvádzajú, že od začiatku vojny v Pásme Gazy zahynulo pri palestínskych útokoch alebo počas izraelských vojenských operácií v Predjordánsku najmenej 46 Izraelčanov – vojakov aj civilistov.
Fahmí, ktorý pôsobil ako šéf egyptskej diplomacie, sa stal ôsmym Egypťanom na čele LAŠ. Na post bol jednomyseľne nominovaný v marci. Jeho päťročné funkčné obdobie sa začalo v júli. Vo funkcii vystriedal Ahmada Abúla Ghajta, ktorý stál na čele LAŠ dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Sekretariát LAŠ bol v stredu palestínskou vládou informovaný, že izraelské úrady zamietli Fahmího návštevu na „okupovaných palestínskych územiach“, ktorej cieľom bolo navštíviť palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása v Ramalláhu.
Abbásova administratíva spravuje niektoré oblasti Západného brehu Jordánu, ktorý Izrael okupuje od roku 1967.
Po vypuknutí vojny v palestínskom Pásme Gazy v októbri 2023, izraelská armáda podniká v Predjordánsku vojenské razie. Zároveň tam dochádza k útokom židovských osadníkov na palestínskych civilistov, ako aj k rozširovaniu židovských osád, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Fahmí pred návštevou v Ramalláhu uviedol, že Palestínčania na tomto území „trpia obliehaním svojich miest a obcí, ktoré sú obklopené rozrastajúcimi sa osadami a cestami určenými len pre osadníkov, a sú vystavení brutalite a teroru osadníkov, ktorí požívajú ochranu aj povzbudzovanie zo strany okupačného štátu“ - Izraela.
Tento skúsený egyptský diplomat prevzal vedenie LAŠ – 22-členného zoskupenia so sídlom v Káhire – v čase, keď sa úloha tohto fóra regionálnej solidarity takmer úplne sústreďuje len na palestínsku otázku.
Z bilancie agentúry AFP založenej na údajoch palestínskeho ministerstva zdravotníctva vyplýva, že izraelskí vojaci alebo osadníci zabili na Západnom brehu Jordánu od októbra 2023 najmenej 1087 Palestínčanov vrátane militantov aj civilistov.
Oficiálne izraelské údaje uvádzajú, že od začiatku vojny v Pásme Gazy zahynulo pri palestínskych útokoch alebo počas izraelských vojenských operácií v Predjordánsku najmenej 46 Izraelčanov – vojakov aj civilistov.
Fahmí, ktorý pôsobil ako šéf egyptskej diplomacie, sa stal ôsmym Egypťanom na čele LAŠ. Na post bol jednomyseľne nominovaný v marci. Jeho päťročné funkčné obdobie sa začalo v júli. Vo funkcii vystriedal Ahmada Abúla Ghajta, ktorý stál na čele LAŠ dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.