< sekcia Zahraničie
Izrael odmietol povoliť vstup francúzskej novinárke
Froussardová priletela v stredu popoludní na medzinárodné letisko v Tel Avive, izraelské úrady jej však odmietli povoliť vstup do krajiny.
Autor TASR
Jeruzalem 11. júna (TASR) - Izrael vo štvrtok odmietol vstup francúzskej novinárke Alice Froussardovej, ktorá sa venuje spravodajstvu o izraelsko-palestínskom konflikte pre verejnoprávne médiá Radio France a Radio France Internationale (RFI). Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Froussardová priletela v stredu popoludní na medzinárodné letisko v Tel Avive, izraelské úrady jej však odmietli povoliť vstup do krajiny. Noc strávila na letisku a vo štvrtok ráno ju deportovali späť do Francúzska.
O rozhodnutí izraelských úradov informoval izraelský minister pre záležitosti diaspóry a boj proti antisemitizmu Amichaj Šikli. Podľa neho chcela novinárka v Izraeli pôsobiť trvalo. Na odporúčanie ministerstva však bola vyhostená. Šikli ju zároveň obvinil z podpory palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Stanica RFI uviedla, že Froussardová mala platné povolenie na vstup do Izraela a riadne požiadala o novinárske vízum na prácu na Západnom brehu Jordánu. Dodala, že izraelské úrady svoje rozhodnutie novinárke nijako neobjasnili. Vedenie RFI označilo toto vyhostenie za obmedzovanie slobody tlače a vyjadrilo jej plnú podporu.
K deportácii Froussardovej došlo dva dni po tom, ako Francúzsko oznámilo zákaz vstupu izraelskému ministrovi financií Becalelovi Smotričovi, ktorého vláda v Paríži obviňuje z podpory anexie Západného brehu Jordánu - palestínskeho územia od roku 1967 okupovaného Izraelom.
Froussardová priletela v stredu popoludní na medzinárodné letisko v Tel Avive, izraelské úrady jej však odmietli povoliť vstup do krajiny. Noc strávila na letisku a vo štvrtok ráno ju deportovali späť do Francúzska.
O rozhodnutí izraelských úradov informoval izraelský minister pre záležitosti diaspóry a boj proti antisemitizmu Amichaj Šikli. Podľa neho chcela novinárka v Izraeli pôsobiť trvalo. Na odporúčanie ministerstva však bola vyhostená. Šikli ju zároveň obvinil z podpory palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Stanica RFI uviedla, že Froussardová mala platné povolenie na vstup do Izraela a riadne požiadala o novinárske vízum na prácu na Západnom brehu Jordánu. Dodala, že izraelské úrady svoje rozhodnutie novinárke nijako neobjasnili. Vedenie RFI označilo toto vyhostenie za obmedzovanie slobody tlače a vyjadrilo jej plnú podporu.
K deportácii Froussardovej došlo dva dni po tom, ako Francúzsko oznámilo zákaz vstupu izraelskému ministrovi financií Becalelovi Smotričovi, ktorého vláda v Paríži obviňuje z podpory anexie Západného brehu Jordánu - palestínskeho územia od roku 1967 okupovaného Izraelom.