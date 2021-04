Izrael odmieta spoluprácu s ICC na vyšetrovaní možných vojnových činov

Jeruzalem 8. apríla (TASR) - Izrael nebude spolupracovať s Medzinárodným trestným súdom (ICC) pri vyšetrovaní možných vojnových činov na okupovaných palestínskych územiach. Vo štvrtok to oznámil úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý citovala agentúra AFP.



Izraelská vláda sa zhodla, že "nebude kooperovať s ICC" a súdu so sídlom v holandskom Haagu dá na vedomie, že "nemá oprávnenie vyšetrovať (Izrael)", píše sa vo vyhlásení Netanjahuovej kancelárie.



Hlavná prokurátorka ICC 3. marca oznámila, že otvorila plnohodnotné vyšetrovanie situácie na Izraelom okupovaných palestínskych územiach. Izraelu dala mesiac na to, aby sa k veci vyjadril.



ICC konkrétne žiadal, aby židovský štát uviedol, či vedie vlastné vyšetrovania podozrení z vojnových zločinov páchaných na okupovaných územiach. Ak by Izrael oznámil, že takéto vyšetrovania vedie, mohol by požiadať o odklad konania ICC.



Vo štvrtok, deň pred uplynutím stanoveného termínu, však Netanjahu oznámil, že Izrael v tejto záležitosti s haagskym súdom nijako spolupracovať nebude.



Izraelská vláda okrem toho zašle do Haagu list, v ktorom dôrazne poprie, že by sa Izrael dopúšťal na palestínskych územiach nejakých vojnových zločinov.



Začiatkom februára 2021 ICC oznámil, že rozširuje svoju jurisdikciu na palestínske územia okupované Izraelom od šesťdňovej vojny z roku 1967.



Po oznámení ICC o rozšírení svojej jurisdikcie izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil tento tribunál za "politický orgán". Vážne obavy z rozhodnutia ICC vyjadrili aj Spojené štáty.



Palestínčania naopak rozhodnutie o rozšírení jurisdikcie ICC privítali, rovnako ako marcové oznámenie o otvorení vyšetrovania možných vojnových zločinov spáchaných Izraelom.



Palestínčania sa k ICC pripojili v roku 2015, pričom dlhodobo lobovali za začatie vyšetrovania v tejto záležitosti. Izrael, ktorý nie je členom ICC, odmieta jeho jurisdikciu na svojom území.



Palestínčania konkrétne požiadali súd, aby sa zaoberal izraelskými krokmi počas vojny v pásme Gazy v roku 2014, ako aj výstavbou izraelských osád v okupovanom Predjordánsku a v anektovanom východnom Jeruzaleme.