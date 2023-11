Izrael odmietol vpustiť do krajiny komisára OSN pre ľudské práva

Ženeva 16. novembra (TASR) - Izrael vo štvrtok uviedol, že zamietol žiadosť o vstup do krajiny vysokému komisárovi OSN pre ľudské práva Volkerovi Türkovi. Stalo sa tak po tom, čo Türk odsúdil údajné porušovanie medzinárodného humanitárneho práva vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Izrael si nie je vedomý nijakých prínosov súčasnej návštevy vysokého komisára OSN," komentovala zamietavé rozhodnutie izraelská misia pri OSN v Ženeve.



Türk vo štvrtok uviedol, že "veľmi vážne obvinenia z viacnásobných a závažných porušení medzinárodného humanitárneho práva si vyžadujú dôsledné vyšetrovanie, bez ohľadu na to, kto ich spôsobil".



Komisár sa takto vyjadril po minulotýždňovej návšteve Blízkeho východu, kde varoval, že obe strany konfliktu v pásme Gazy páchajú vojnové zločiny. Türk nemohol vtedy absolvovať návštevu Izraela ani Palestínskych území napriek tomu, že o to žiadal.



Türk zároveň poukázal na to, že konflikt Izraela s Hamasom sa rozširuje aj mimo Pásma Gazy a vyjadril znepokojenie nad "potencionálne výbušnou" situáciou na západnom brehu Jordánu. "Som hlboko znepokojený zintenzívnením násilia a tvrdej diskriminácie Palestínčanov na Západnom brehu vrátane východného Jeruzalema," uviedol.



Zároveň obom stranám konfliktu odporučil, aby uznali, že ľudské životy majú všade rovnakú hodnotu. "Je zrejmé, že na oboch stranách považujú niektorí zabíjanie civilistov buď za akceptovateľné vedľajšie škody alebo za užitočnú zbraň. Je to humanitárna a ľudskoprávna katastrofa," povedal Türk.



Dodal, že sloboda Izraelčanov je neoddeliteľne spätá so slobodou Palestínčanov. "Palestínčania a Izraelčania sú si navzájom jedinou nádejou na dosiahnutie mieru," domnieva sa komisár OSN.