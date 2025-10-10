< sekcia Zahraničie
Izrael odobril finálny zoznam palestínskych väzňov, ktorých prepustia
Autor TASR
Jeruzalem, 10. októbra (TASR) – Izraelská vláda v piatok schválila posledné zmeny v zozname palestínskych väzňov, ktorí majú byť prepustení výmenou za izraelských rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy po vpáde palestínskych militantov na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI).
Telefonické hlasovanie členov izraelskej vlády nasledovalo po dohode sprostredkovateľov v Egypte, ktorí súhlasili s vyškrtnutím 11 väzňov spojených s hnutím Fatah a ich nahradením 11 väzňami blízkymi hnutiu Hamas.
Medzi väzňami, ktorí budú prepustení, je aj Mahmúd Ísá, väznený od roku 1993 za únos a vraždu izraelského policajta Nisima Toledana z roku 1992. Dvaja z novej skupiny väzňov zaradených na prepustenie si odpykávajú dvojročný trest, ostatní dostali doživotie.
Medzičasom Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) vyzval, aby všetci rukojemníci a palestínski väzni boli prepustení bezpečne a dôstojne.
MVČK narážal na veľkolepé a chaosom sprevádzané ceremoniály, ktoré Hamas zvykol organizovať pri odovzdávaní tiel i živých rukojemníkov, napr. aj v rámci predchádzajúceho prímeria od januára do marca. MVČK tieto inscenované obrady kritizoval, ale zároveň priznal, že nemá žiadnu kontrolu nad konaním Hamasu alebo naň napojených palestínskych formácií.
