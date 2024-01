Izrael odpálil budovy súkromnej univerzity al-Isráa

Gaza 18. januára (TASR) - Univerzita al-Isráa vo štvrtok oznámila, že izraelské sily vyhodili do vzduchu jej hlavný areál pri palestínskom meste Gaza, metropole Pásma Gazy. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Videozáznam z dronu zachytáva výbuch budov, ktorý pôsobí ako kontrolovaná explózia. Univerzitný komplex asi osem kilometrov do Gazy potom zahalil dym. Rozsah škôd nebolo na zázname vidieť.



Súkromná univerzita al-Isráa vznikla v roku 2014. V oznámení uviedla, že zničená bola hlavná budova pre postgraduálne štúdium a budovy pre bakalárske štúdium. Izraelské sily jej komplex obsadili pred 70 dňami a využívali ho ako svoju základňu.



Nie je jasné, kedy explózia nastala. Izraelská armáda sa zatiaľ k tomu nevyjadrila.



Podľa palestínskeho islamistického hnutia Hamas, ktoré v Pásme Gazy bez volieb vládne od roku 2006, izraelské sily od spustenia vojenskej operácie zničili vyše 390 škôl a vzdelávacích inštitúcií.



Vyvolal ju masívny útok militantov na izraelské územie zo 7. októbra a cieľom je zlikvidovanie Hamasu.



Ako píše AP, izraelské bombardovanie zrovnalo so zemou väčšinu severu Pásma Gazy. Keď do palestínskej enklávy na brehu Stredozemného mora prišli pred vyše dvoma mesiacmi aj izraelské pozemné vojská, ich príslušníci viackrát nafilmovali kontrolované explózie na miestach, kde predpokladali teroristickú infraštruktúru.