Odporcovia reformy v justícii v Izraeli chystajú veľký protest

Jeruzalem 27. marca (TASR) - Lídri protestov proti vládnemu návrhu reformy v justícii v Izraeli zvolali na pondelok popoludní masovú demonštráciu pred budovu parlamentu v Jeruzaleme.



"Nedovolíme žiadny kompromis, ktorý by poškodil nezávislosť najvyššieho súdu," avizovali organizátori zhromaždenia pred Knesetom podľa webu denníka The Times of Israel (TOI).



Hnutie, ktoré zastrešuje rôzne protestné skupiny, tiež požaduje okamžitý návrat Joava Galanta do funkcie ministra obrany, informuje TASR.



Premiér Benjamin Netanjahu ho odvolal v nedeľu po tom, ako sa galant vyjadril, že revízia súdnictva poškodzuje bezpečnosť štátu.



TOI dodal, že na rôznych miestach Izraela boli pristavené autobusy, ktoré privezú protestujúcich z celej krajiny.



Protesty proti plánovanej reforme v justícii sa v Izraeli konajú už takmer tri mesiace, pričom námietky zo strany najvyšších verejných činiteľov vrátane prezidenta, právnikov, podnikateľov a ďalších sa stupňujú. Kriticky sa k navrhovaným zmenám vyjadrujú aj spojenci Izraela zo zahraničia.



V pondelok má byť v parlamente schvaľovaný návrh zákona o vymenúvaní sudcov najvyššieho súdu. Odporcovia návrhu tvrdia, že sa ním tento súd spolitizuje, odstráni sa kľúčová kontrola konania vládnej moci a vážne bude poškodený demokratický charakter Izraela.



Napriek mohutnej vlne protestov, ktorú v noci na pondelok umocnilo Galantovo odvolanie, sa výbor izraelského parlamentu pre ústavu, právo a spravodlivosť v pondelok zišiel na schôdzi, na ktorej má hlasovať o schválení spomínaného návrhu a jeho posunutí do záverečného čítania v pléne Knesetu.



Konanie schôdze kritizoval poslanec za stranu Budúcnosť existuje (Ješ atid) Vladimir Beliak, ktorého následne predseda výboru Simcha Rotman z zasadacej miestnosti vykázal.



Rotman otvoril rokovanie výboru slovami: "Ak Boh dá, predložíme návrh zákona na hlasovanie ešte dnes".



Podľa armádneho rozhlasu so slovami: "Aký to má zmysel?" opustil rokovanie aj poslanec vládnej strany Jednota (Likud) Moše Saada.