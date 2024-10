Izrael odporúča mierovej misii OSN, aby sa presunula viac na sever

New York 10. októbra (TASR) - Izrael sa sústreďuje na boj s libanonským militantným hnutím Hizballáh a odporúča silám mierovej misie OSN (UNIFIL) na juhu Libanonu, aby sa presunuli viac na sever. Vyhlásil to vo štvrtok izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon po tom, čo paľba izraelskej armády zasiahla pozície mierových síl OSN. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Odporúčame, aby sa UNIFIL presunula päť kilometrov severne, aby sa vyhla nebezpečenstvu vzhľadom na zintenzívnenie bojov, kým je situácia pozdĺž modrej línie v dôsledku agresie Hizballáhu nestála," uviedol Danon vo vyhlásení.



Dodal, že Izrael nechce byť v Libanone, no urobí, čo je nevyhnuté, aby prinútil Hizballáh vzdialiť sa od severných hraníc Izraela, aby sa do svojich domov mohlo vrátiť asi 70.000 Izraelčanov žijúcich na severe krajiny.



OSN vo štvrtok oznámila, že počas izraelského ostreľovania sídla mierovej misie OSN na juhu Libanonu utrpeli zranenia dvaja pracovníci organizácie. Ide o prvých zranených pracovníkov misie UNIFIL od začiatku izraelskej pozemnej ofenzívy proti cieľom libanonského militantného hnutia Hizballáh.



Mierová misia OSN dohliada na hraničnú oblasť medzi Izraelom a Libanonom už niekoľko desaťročí. Zapojilo sa do nej už viac ako 10.000 vojakov z viac než 50 krajín sveta.



Nesúhlas s útokmi na pozície UNIFIL vyjadril vo štvrtok taliansky minister obrany Guido Crosetto. Znepokojenie pritom vyjadrilo aj Francúzsko, ktoré zároveň žiada od Izraela vysvetlenie.



"Francúzsko vyjadruje hlboké znepokojenie po izraelskej paľbe, ktorá zasiahla UNIFIL a odsudzuje akýkoľvek útok na bezpečnosť UNIFIL," uviedlo francúzske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. Dodalo, že zranenia neutrpel žiaden zo 700 francúzskych vojakov pôsobiacich v misii UNIFIL.