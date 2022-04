Izrael odporučil svojim občanom odchod z Podnesterska

Na archívnej snímke z 26. apríla 2022 malé dieťa sedí za volantom minivanu UNHCR po jeho príchode z Ukrajiny do Moldavska na moldavsko-ukrajinskom hraničnom priechode Palanca na hraniciach s Moldavskom. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 29. apríla (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí odporučilo svojim občanom nachádzajúcim sa v Podnestersku, aby čo najskôr opustili tento odštiepenecký región ležiaci na území Moldavska a susediaci s Ukrajinou.V piatok o tom informoval denník The Times of Israel (TOI) s tým, že ministerstvo sa odvolalo na napätú bezpečnostnú situáciu v regióne. Poukázalo aj na obmedzené možnosti, ktoré by tam izraelskí diplomati mali pri poskytovaní pomoci izraelským občanom v núdzi.Z Podnesterska, ktoré hraničí s Ukrajinou, hlásili tento týždeň niekoľko výbuchov z okolia ministerstva bezpečnosti, sídla vojenskej jednotky i rozhlasovej veže vo vlastníctve Ruska. Obec, v ktorej sa nachádza ruský sklad zbraní, bola údajne terčom ostreľovania.V reakcii na tento vývoj moldavské vedenie vyzvalo obyvateľov krajiny, aby zachovali pokoj.Samozvaná Podnesterská "republika" sa oddelila od Moldavska v roku 1992 po krátkej vojne s Kišiňovom. Odvtedy tam pôsobí približne 1500 ruských vojakov.Obavy z destabilizácie regiónu vzrástli po tom, ako jeden z ruských generálov deklaroval, že cieľom ofenzívy Kremľa je vytvoriť pozemný koridor cez južnú Ukrajinu do Podnesterska.Kyjev následne obvinil Rusko, že chce región zámerne destabilizovať, aby vytvorilo zámienku na vojenskú intervenciu.Líder Podnesterska Vadim Krasnoseľskij (v moldavčine Vadim Krasnoselski) na margo spomínaných výbuchov povedal, žezrejme vedú na Ukrajinu aKyjev naopak tvrdí, že dianie v Podnestersku je výsledkom zámerných provokácií zo strany Ruska.