Izrael odpovie na útok Iránu, tvrdí veliteľ izraelskej armády

Tel Aviv 15. apríla (TASR) - Izrael odpovie na víkendový raketový útok Iránu, vyhlásil v pondelok veliteľ izraelskej armády Herci Halevi. TASR informuje na základe agentúr AP a AFP.



Halevi uviedol, že Izrael stále zvažuje svoje kroky. Dodal však, že na iránsky útok raketami a dronmi "bude reagovať". Povedal to počas návštevy leteckej základne Nevatim, ktorá podľa Tel Avivu utrpela pri iránskom útoku ľahké škody.



V samostatnom vyhlásení hovorca izraelskej armády Daniel Hagari oznámil, že Izrael "urobí všetko, čo bude potrebné na ochranu štátu Izrael, a urobí to, kedy uzná za vhodné". Svetoví lídri naliehajú na Izrael, aby iránsky útok neodplácal.



Irán v noci na nedeľu vôbec prvýkrát priamo zaútočil na Izrael dronmi a raketami. Izraelu sa však aj vďaka podpore spojencov vrátane USA, Spojeného kráľovstva, Jordánska či Francúzska podarilo zostreliť väčšinu z nich.



Útok bol podľa Teheránu odvetou za nálet na iránsky konzulát v sýrskom Damasku pripisovaný Izraelu, ako aj iné "zločiny" vrátane vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Západ vyzýva obe krajiny na zdržanlivosť a sa snaží zabrániť tomu, aby konfrontácia medzi týmito krajinami prerástla do väčšieho konfliktu.