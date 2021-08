Izrael odsúdil poľský zákon o reštitúciách

Varšava 15. augusta (TASR) - Izrael v sobotu slovne odsúdil schválenie poľského zákona, ktorý preživším holokaustu alebo ich príbuzným obmedzí práva získať späť majetky skonfiškované počas komunistického režimu. Informovala o tom agentúra AP. Izrael takisto oznámil, že na protest povoláva z Poľska svojho vysoko postaveného diplomata.



Poľský prezident Andrzej Duda v sobotu podpísal zákon, ktorý obmedzí nároky na nehnuteľnosti zhabané po druhej svetovej vojne. USA a Izrael ho predtým žiadali, aby tak neurobil.



Izraelský premiér Naftali Bennett podpísanie zákona prezidentom Dudom označil za "hanebné rozhodnutie a pohŕdanie pamiatkou holokaustu". Poľsko sa podľa jeho slov rozhodlo "aj naďalej škodiť tým, ktorí už všetko stratili".



Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid podľa svojich slov vedúcemu izraelskej diplomatickej misie vo Varšave (chargé d'affaires) prikázal, aby sa okamžite vrátil do Izraela na konzultácie. Nový izraelský veľvyslanec, ktorý mal do Varšavy ešte len odletieť, zostane podľa Lapida v Izraeli.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí takisto oznámilo, že poľskému veľvyslancovi v Izraeli - ktorí je v súčasnosti na dovolenke vo svojej domácej krajine - odporúča, aby sa do Izraela nevracal, píše AP.



"Poľsko dnes schválilo - a nie je to po prvý raz - nemorálny, antisemitský zákon," povedal Lapid.



Izraelský minister obrany Benny Ganc podľa AP pripomenul, že on sám je syn ľudí, ktorí prežili holokaust. Takisto vyjadril "hlboké znepokojenie".



Duda v sobotu povedal, že záležitosť pozorne analyzoval a rozhodol sa zákon podpísať s cieľom ukončiť právnu neistotu a podvody spojené s majetkom, ktorého vlastníctvo je sporné. Prezident podľa svojich slov rázne odmieta akékoľvek tvrdenia o tom, že zákon je namierený špeciálne proti Židom, ktorí prežili holokaust.



Zákon stanovuje 30-ročný časový limit na vznesenie námietok proti konfiškáciám majetku, ktorý bol zhabaný najmä v období komunizmu. Na základe zákona nie je možné napadnúť žiadne administratívne rozhodnutie z tohto obdobia, čo podľa AP znamená, že vlastníci, ktorým počas komunizmu skonfiškovali majetok, nemôžu byť odškodnení.



V druhej svetovej vojne zahynulo šesť miliónov Poliakov, z toho polovica židovského pôvodu. Komunistické úrady po vojne znárodnili obrovské množstvo nehnuteľností, ktoré boli často opustené, pretože ich majitelia zahynuli alebo utiekli.



Po páde komunistického režimu v Poľsku v roku 1989 krajina neprijala dostatočne vyčerpávajúci reštitučný zákon tak, ako to urobili iné krajiny v strednej a východnej Európe.