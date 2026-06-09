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Izrael odsúdil sankcie voči podporovateľom osadníkov na Západnom brehu
Británia zároveň v utorok vyzvala svojich občanov a podniky, aby sa zdržali finančných aktivít v izraelských osadách na Západnom brehu, ktoré sú podľa medzinárodného práva považované za nelegálne.
Autor TASR
Tel Aviv 9. júna (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odsúdilo balík sankcií, uvalených viacerými štátmi na čele s Britániou, voči jednotlivcom a subjektom zapojeným do financovania a umožňovania násilností osadníkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Izrael dôrazne odmieta hanebné opatrenia prijaté zahraničnými vládami proti izraelským občanom, subjektom a ministrovi,“ uviedol vo svojom vyhlásení hovorca izraelského rezortu diplomacie Oren Marmorstein.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v utorok oznámil zákaz vstupu na územie jeho krajiny pre izraelského, krajne pravicového ministra financií Becalela Smotriča, ktorý je podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) strojcom bezprecedentného rozširovania osád počas súčasnej vlády Benjamina Netanjahua.
Tento zákaz bol prijatý v koordinácii s Britániou, Austráliou, Kanadou, Nórskom a Novým Zélandom v rámci nových sankcií voči subjektom, ktoré sú podľa týchto krajín zodpovedné za zintenzívnenie budovania židovských osád a vystupňovanie násilností na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
V ich spoločnom vyhlásení je uvedené, že násilní extrémistickí osadníci s podporou svojich stúpencov naďalej útočia na Palestínčanov a porušujú ich ľudské práva. Násilie využívajú na vysídľovanie Palestínčanov, ničenie ich majetku a pokračovanie nelegálnej výstavby osád.
Británia zároveň v utorok vyzvala svojich občanov a podniky, aby sa zdržali finančných aktivít v izraelských osadách na Západnom brehu, ktoré sú podľa medzinárodného práva považované za nelegálne.
„Sme presvedčení, že násilné skupiny osadníkov by nemali profitovať z pôdy, ktorú zabrali Palestínčanom,“ povedala v britskom parlamente ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová.
„Aj keď izraelská vláda odsúdila niektoré prípady násilia zo strany osadníkov, tieto slová znejú prázdno, keďže chýba akékoľvek vyvodenie zodpovednosti,“ dodala.
Marmorstein uviedol, že za týmito rozhodnutiami sa skrýva „snaha presadiť politický postoj k právu Židov usadzovať sa v Izraeli a k izraelsko-palestínskemu konfliktu prezentovaný ako opatrenia proti násiliu“.
„Izrael dôrazne odmieta hanebné opatrenia prijaté zahraničnými vládami proti izraelským občanom, subjektom a ministrovi,“ uviedol vo svojom vyhlásení hovorca izraelského rezortu diplomacie Oren Marmorstein.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v utorok oznámil zákaz vstupu na územie jeho krajiny pre izraelského, krajne pravicového ministra financií Becalela Smotriča, ktorý je podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) strojcom bezprecedentného rozširovania osád počas súčasnej vlády Benjamina Netanjahua.
Tento zákaz bol prijatý v koordinácii s Britániou, Austráliou, Kanadou, Nórskom a Novým Zélandom v rámci nových sankcií voči subjektom, ktoré sú podľa týchto krajín zodpovedné za zintenzívnenie budovania židovských osád a vystupňovanie násilností na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
V ich spoločnom vyhlásení je uvedené, že násilní extrémistickí osadníci s podporou svojich stúpencov naďalej útočia na Palestínčanov a porušujú ich ľudské práva. Násilie využívajú na vysídľovanie Palestínčanov, ničenie ich majetku a pokračovanie nelegálnej výstavby osád.
Británia zároveň v utorok vyzvala svojich občanov a podniky, aby sa zdržali finančných aktivít v izraelských osadách na Západnom brehu, ktoré sú podľa medzinárodného práva považované za nelegálne.
„Sme presvedčení, že násilné skupiny osadníkov by nemali profitovať z pôdy, ktorú zabrali Palestínčanom,“ povedala v britskom parlamente ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová.
„Aj keď izraelská vláda odsúdila niektoré prípady násilia zo strany osadníkov, tieto slová znejú prázdno, keďže chýba akékoľvek vyvodenie zodpovednosti,“ dodala.
Marmorstein uviedol, že za týmito rozhodnutiami sa skrýva „snaha presadiť politický postoj k právu Židov usadzovať sa v Izraeli a k izraelsko-palestínskemu konfliktu prezentovaný ako opatrenia proti násiliu“.