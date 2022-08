Izrael oficiálne potvrdil prímerie v pásme Gazy

Jeruzalem 8. augusta (TASR) – Izrael oficiálne potvrdil, že v nedeľu večer vstúpi do platnosti prímerie, ktoré by malo ukončiť trojdňový konflikt medzi Izraelom a militantnou skupinou Palestínsky islamský džihád (PIJ) v pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Kancelária izraelského premiéra Jaira Lapida vo vyhlásení uviedla, že "môže potvrdiť, že prímerie nadobudne účinnosť dnes večer o 23.30 h" miestneho času (22.30 h SELČ).



Súhlas s prímerím oznámila aj skupina PIJ. Obe strany poďakovali Egyptu za sprostredkovanie rokovaní o dohode. Súčasne zhodne zdôraznili, že si vyhradzujú právo reagovať na porušenie prímeria druhou stranou.



Sirény oznamujúce letecký poplach sa na viacerých miestach južného Izraela naďalej ozývali aj niekoľko minút pred termínom prímeria. Izraelská armáda tiež uviedla, že zasahuje ciele PIJ v Gaze, a to len krátko pred tým, ako Lapid potvrdil dohodu, píše AFP.



Izrael podnikal intenzívne letecké a delostrelecké útoky na ciele PIJ v pásme Gazy od piatka. Palestínski militanti medzitým vystrelili na Izrael takmer 1000 rakiet. Ide o najhoršiu eskaláciu bojov v Gaze od 11-dňovej vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas z vlaňajšieho mája. Boje aj vtedy ukončilo prímerie sprostredkované Káhirou.



Pri izraelských útokoch zahynulo od piatka najmenej 43 ľudí a ďalších vyše 300 osôb utrpelo zranenia, uvádzajú palestínske zdravotnícke úrady. V Izraeli hlásili desiatky zranených, z ktorých najmenej 28 museli hospitalizovať.