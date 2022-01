Izrael opäť otvorí svoje hranice pre zaočkovaných návštevníkov

Jeruzalem 3. januára (TASR) - Izrael od nedele povolí vstup do krajiny očkovaným návštevníkom zo štátov s nízkym rizikom nákazy. Oznámilo to v pondelok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá pripomenula, že židovský štát uzavrel svoje hranice pre cudzincov pred piatimi týždňami v dôsledku nového koronavírusového variantu omikron.



"Predseda vlády (Naftali Bennett) a ministri z rezortov zahraničných vecí, zdravotníctva, vnútra, cestovného ruchu a dopravy dospeli k záveru, že od nedele 9. januára 2022 budú môcť zaočkovaní cudzinci z oranžových krajín vstúpiť na územie Izraela," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení zverejnenom na svojej internetovej stránke.



Rezort však upozornil, že návštevníci budú musieť pred nástupom na palubu lietadla smerujúceho do Izraela podstúpiť PCR alebo antigénový test a po prílete do židovského štátu im bude urobený ďalší PCR test. Potom musia ísť na 24 hodín do karantény, ktorá sa zruší po doručení negatívneho výsledku.



Okrem toho je pred vstupom na územie Izraela potrebné vyplniť príjazdový online formulár.



Židovský štát naďalej zakazuje svojim občanom navštevovať krajiny, ktoré považuje za vysoko rizikové. To isté platí aj pre turistov z červených krajín, ktorí majú naďalej zákaz cestovať do Izraela. Na zozname černených krajín sú Británia, Etiópia, Mexiko, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty, Švajčiarsko, Tanzánia a Turecko. Slovensko je v súčasnosti považované za oranžovú krajinu.