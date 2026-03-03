< sekcia Zahraničie
Izrael opäť otvoril hraničný priechod Kerem Šalom s Pásmom Gazy
Hovorca izraelského Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) v utorok potvrdil opätovné otvorenie priechodu Kerem Šalom.
Autor TASR
Tel Aviv 3. marca (TASR) - Izrael v utorok opäť otvoril kľúčový hraničný priechod Kerem Šalom na juhu Pásma Gazy, aby umožnil dodávky humanitárnej pomoci na palestínske územie. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Hovorca izraelského Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) v utorok potvrdil opätovné otvorenie priechodu Kerem Šalom.
V sobotu po začiatku izraelsko-americkej operácie v Iráne zatvoril Izrael všetky hraničné priechody do Pásma Gazy ako „bezpečnostné opatrenie“.
Hovorca armády označil tento krok za dočasné opatrenie v prvých dňoch konfliktu, keď ešte nebolo jasné, či sa doň zapoja militantné skupiny v Pásme Gazy napojené na Irán.
COGAT uviedol, že bol vyvinutý „mechanizmus prispôsobený súčasnej bezpečnostnej situácii“, ktorý umožňuje bezpečnú prevádzku na uvedenom hraničnom priechode.
Úrad však neposkytol bližšie podrobnosti o tom, koľko pomoci sa počas dňa dostane na palestínske územie.
Po uzavretí hraničných priechodov COGAT vyhlásil, že existujúce zásoby v Pásme Gazy budú postačovať na dlhšie obdobie. Organizácia Spojených národov však túto informáciu spochybnila a hovorca generálneho tajomníka Antónia Guterresa uviedol, že miestne zásoby sa míňajú.
