Izrael opäť otvoril hraničný priechod Kerem Šalom s Pásmom Gazy

Izraelský systém protivzdušnej obrany odpálil iránske rakety nad Izraelom, pohľad z pásma Gazy v nedeľu 1. marca 2026. Foto: TASR/AP

Hovorca izraelského Úradu pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) v utorok potvrdil opätovné otvorenie priechodu Kerem Šalom.

Autor TASR
Tel Aviv 3. marca (TASR) - Izrael v utorok opäť otvoril kľúčový hraničný priechod Kerem Šalom na juhu Pásma Gazy, aby umožnil dodávky humanitárnej pomoci na palestínske územie. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

V sobotu po začiatku izraelsko-americkej operácie v Iráne zatvoril Izrael všetky hraničné priechody do Pásma Gazy ako „bezpečnostné opatrenie“.

Hovorca armády označil tento krok za dočasné opatrenie v prvých dňoch konfliktu, keď ešte nebolo jasné, či sa doň zapoja militantné skupiny v Pásme Gazy napojené na Irán.

COGAT uviedol, že bol vyvinutý „mechanizmus prispôsobený súčasnej bezpečnostnej situácii“, ktorý umožňuje bezpečnú prevádzku na uvedenom hraničnom priechode.

Úrad však neposkytol bližšie podrobnosti o tom, koľko pomoci sa počas dňa dostane na palestínske územie.

Po uzavretí hraničných priechodov COGAT vyhlásil, že existujúce zásoby v Pásme Gazy budú postačovať na dlhšie obdobie. Organizácia Spojených národov však túto informáciu spochybnila a hovorca generálneho tajomníka Antónia Guterresa uviedol, že miestne zásoby sa míňajú.
