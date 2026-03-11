< sekcia Zahraničie
Izrael zaútočil v Libanone: Hlásia obete
Izraelská armáda v stredu vyzvala obyvateľov Bejrútu na evakuáciu, pričom uviedla, že zasiahne tamojšie ciele militantného hnutia Hizballáh.
Autor TASR
Bejrút 11. marca (TASR) - Sedem ľudí zahynulo a 18 ďalších utrpelo zranenia pri izraelských leteckých útokoch v stredu v Libanone, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Po izraelskom varovaní hlásia útok z južných predmestí Bejrútu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
Ministerstvo tvrdí, že Izrael útočil v údolí Bikáa na východe Libanonu. Na základe správ štátnych médií bola cieľom náletov budova, v ktorej žila sýrska rodina. Libanonské média však informovali, že na východe a juhu krajiny prišlo o život až 17 ľudí.
Izraelská armáda v stredu vyzvala obyvateľov Bejrútu na evakuáciu, pričom uviedla, že zasiahne tamojšie ciele militantného hnutia Hizballáh. Následne libanonské médiá priniesli správy o útokoch v hlavnom meste.
Izrael už v stredu ráno zasiahol obytnú budovu v centre Bejrútu.
Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom, keď militantné hnutie Hizballáh začalo ostreľovať severný Izrael. Jeho armáda na to reagovala útokmi na ciele pripisované hnutiu.
Libanonské ministerstvo sociálnych vecí uviedlo, že v dôsledku konfliktu je vnútorne vysídlených takmer 780.000 ľudí.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot oznámil, že jeho krajina v súvislosti s eskalujúcou krízou tento týždeň strojnásobí množstvo pomoci, ktorú posiela do Libanonu. Ide o humanitárnu zásielku v objeme 60 ton a Bejrút ju má dostať ešte tento týždeň.
