Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. marec 2026Meniny má Angela , Angelika
< sekcia Zahraničie

Izrael zaútočil v Libanone: Hlásia obete

.
Na snímke južné predmestie libanonského Bejrútu po izraelskom útoku 11. marca 2026. Foto: TASR/AP

Izraelská armáda v stredu vyzvala obyvateľov Bejrútu na evakuáciu, pričom uviedla, že zasiahne tamojšie ciele militantného hnutia Hizballáh.

Autor TASR
Bejrút 11. marca (TASR) - Sedem ľudí zahynulo a 18 ďalších utrpelo zranenia pri izraelských leteckých útokoch v stredu v Libanone, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Po izraelskom varovaní hlásia útok z južných predmestí Bejrútu. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.

Ministerstvo tvrdí, že Izrael útočil v údolí Bikáa na východe Libanonu. Na základe správ štátnych médií bola cieľom náletov budova, v ktorej žila sýrska rodina. Libanonské média však informovali, že na východe a juhu krajiny prišlo o život až 17 ľudí.

Izraelská armáda v stredu vyzvala obyvateľov Bejrútu na evakuáciu, pričom uviedla, že zasiahne tamojšie ciele militantného hnutia Hizballáh. Následne libanonské médiá priniesli správy o útokoch v hlavnom meste.

Izrael už v stredu ráno zasiahol obytnú budovu v centre Bejrútu.

Libanon bol zatiahnutý do regionálnej vojny medzi Izraelom, Spojenými štátmi a Iránom, keď militantné hnutie Hizballáh začalo ostreľovať severný Izrael. Jeho armáda na to reagovala útokmi na ciele pripisované hnutiu.

Libanonské ministerstvo sociálnych vecí uviedlo, že v dôsledku konfliktu je vnútorne vysídlených takmer 780.000 ľudí.

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot oznámil, že jeho krajina v súvislosti s eskalujúcou krízou tento týždeň strojnásobí množstvo pomoci, ktorú posiela do Libanonu. Ide o humanitárnu zásielku v objeme 60 ton a Bejrút ju má dostať ešte tento týždeň.
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

DUBÉCI: R.Fico obhajuje v kauze opravy ropovodu Družba záujem V.Orbána

Kaliňák: Kandidáta na náčelníka GŠ OS SR predstavíme do konca marca

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem