Izrael opäť útočil na iránsky Natanz, terčom bol aj ťažkovodný reaktor

Tel Aviv 19. júna (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že počas nočných útokov na Irán opäť zasiahla jeho jadrový komplex Natanz, ako aj „neaktívny jadrový reaktor“ v meste Arák. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vzdušné sily podľa vyhlásenia armády „zasiahli zariadenie na vývoj jadrových zbraní v oblasti Natanz“. Na nočných útokoch sa podieľalo približne 40 izraelských stíhačiek a sily zasiahli desiatky cieľov.



Armáda dodala, že „cieľom bol aj jadrový reaktor v oblasti Arák v Iráne, vrátane štruktúry tesnenia jadra reaktora, ktorá je kľúčová pri výrobe plutónia“. Dôvodom útoku bolo predísť tomu, aby Irán reaktor obnovil a použil ho na vývoj jadrových zbraní, tvrdí izraelská armáda.



O útoku na ťažkovodný reaktor v Aráku už vo štvrtok informovala iránska televízia, podľa ktorej nehrozí nebezpečenstvo radiácie a zariadenie bolo evakuované ešte pred úderom.



Izraelská armáda v noci na štvrtok oznámila, že jej letectvo vykonáva novú sériu náletov na ciele v Teheráne a jeho okolí a na ďalších miestach v Iráne. Vyzvala tiež obyvateľov miest Arák a Chondáb v strednom Iráne, aby sa pre vlastnú bezpečnosť evakuovali.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu povedal, že izraelské sily zničili hlavné zariadenie na obohacovanie uránu v Natanze. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v utorok uviedla, že nálety zrejme priamo zasiahli aj tamojšie podzemné haly s centrifúgami na obohacovanie uránu.



Irán opakovanie odmieta tvrdenia Izraela a Západu, že sa snaží vyvinúť jadrové zbrane.



Práce na ťažkovodnom výskumnom reaktore v Aráku sa podľa AFP začali po roku 2000, avšak boli zastavené na základe podmienok teraz už neplatnej jadrovej dohody medzi Iránom a svetovými mocnosťami z roku 2015. Irán oboznámil MAAE so svojimi plánmi uviesť reaktor do prevádzky do roku 2026. Výskumný reaktor bol oficiálne určený na produkciu plutónia na medicínsky výskum a areál zahŕňa aj výrobný závod na ťažkú vodu, objasňuje AFP.