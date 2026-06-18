< sekcia Zahraničie
Izrael opäť útočil na juhu Libanonu, zahynul jeden človek
K útoku došlo len niekoľko hodín po tom, čo Spojené štáty a Irán podpísali memorandum o porozumení, ktoré má smerovať k ukončeniu vojny na Blízkom východe.
Autor TASR,aktualizované
Bejrút 18. júna (TASR) - Izraelský dronový útok na juhu Libanonu si vo štvrtok vyžiadal jednu obeť, uviedli libanonské štátne médiá. K útoku došlo len niekoľko hodín po tom, čo Spojené štáty a Irán podpísali memorandum o porozumení, ktoré má smerovať k ukončeniu vojny na Blízkom východe. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
Bezpilotné lietadlo zaútočilo na auto v oblasti Kfar Tibnít. Útok si vyžiadal život jednej osoby a spôsobil ťažké zranenia ďalšej osobe, informovala libanonská tlačová agentúra NNA.
Pri inom útoku izraelských vojsk v meste Bajt Jáhún utrpeli zranenia ďalšie dve osoby.
K úderom došlo napriek tomu, že memorandum o porozumení zahŕňa okamžité zastavenie bojov „na všetkých frontoch vrátane Libanonu“.
Izraelská armáda medzičasom oznámila, že jeden z jej vojakov zahynul vo štvrtok pri incidente v južnom Libanone, pri ktorom sa zranilo aj ďalších sedem vojakov.
Irán a USA cez víkend oznámili, že sa dohodli na memorande o porozumení, následne od pondelka došlo v Libanone k výraznému poklesu násilia. Odvtedy sa libanonská militantná skupina Hizballáh, podporovaná Iránom, neprihlásila k zodpovednosti za žiadne nové útoky proti Izraelu. Napriek tomu došlo k ojedinelým prestrelkám a v utorok si izraelské útoky v Libanone vyžiadali štyri obete.
Agentúra Reuters vo štvrtok s odvolaním sa na dvoch izraelských predstaviteľov informovala, že Izrael vedie „tvrdé rokovania“ s USA o pokračovaní nasadenia svojich jednotiek v južnom Libanone. Jeden z predstaviteľov, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, uviedol, že Izrael nemá v úmysle ustúpiť zo svojich pozícií a chce si zachovať vojenskú prítomnosť v oblasti južne od libanonskej rieky Lítání.
Bezpilotné lietadlo zaútočilo na auto v oblasti Kfar Tibnít. Útok si vyžiadal život jednej osoby a spôsobil ťažké zranenia ďalšej osobe, informovala libanonská tlačová agentúra NNA.
Pri inom útoku izraelských vojsk v meste Bajt Jáhún utrpeli zranenia ďalšie dve osoby.
K úderom došlo napriek tomu, že memorandum o porozumení zahŕňa okamžité zastavenie bojov „na všetkých frontoch vrátane Libanonu“.
Izraelská armáda medzičasom oznámila, že jeden z jej vojakov zahynul vo štvrtok pri incidente v južnom Libanone, pri ktorom sa zranilo aj ďalších sedem vojakov.
Irán a USA cez víkend oznámili, že sa dohodli na memorande o porozumení, následne od pondelka došlo v Libanone k výraznému poklesu násilia. Odvtedy sa libanonská militantná skupina Hizballáh, podporovaná Iránom, neprihlásila k zodpovednosti za žiadne nové útoky proti Izraelu. Napriek tomu došlo k ojedinelým prestrelkám a v utorok si izraelské útoky v Libanone vyžiadali štyri obete.
Agentúra Reuters vo štvrtok s odvolaním sa na dvoch izraelských predstaviteľov informovala, že Izrael vedie „tvrdé rokovania“ s USA o pokračovaní nasadenia svojich jednotiek v južnom Libanone. Jeden z predstaviteľov, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, uviedol, že Izrael nemá v úmysle ustúpiť zo svojich pozícií a chce si zachovať vojenskú prítomnosť v oblasti južne od libanonskej rieky Lítání.