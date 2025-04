Izrael opäť útočil v Libanone, zahynula najmenej jedna osoba

Bejrút 7. apríla (TASR) - Izraelský útok na juhu Libanonu si v pondelok vyžiadal najmenej jednu obeť, oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že „izraelský nepriateľ“ podnikol dronový útok na mesto na juhu krajiny neďaleko hraníc, pričom zahynul jeden obyvateľ mesta. Izraelský bezpečnostný zdroj tvrdí, že armáda v oblasti libanonského mesta zasiahla „teroristu“ militantného hnutia Hizballáh.



Izrael pokračuje v útokoch na Libanon napriek prímeriu s Hizballáhom, ktoré platí od 27. novembra. Libanon v nedeľu obvinil Izrael zo zabitia dvoch ľudí na juhu, pričom izraelská armáda tvrdí, že cieľom útoku boli militanti. K incidentu došlo počas návštevy zástupkyne osobitného amerického veľvyslanca pre Blízky východ Morgan Ortagusovej, ktorá v Bejrúte rokovala predovšetkým o prebiehajúcom konflikte medzi Hizballáhom a Izraelom.



Libanonská tlačová agentúra (NNA) takisto informovala o tom, že Izrael útočil aj na montované domy na juhu, ktoré boli zriadené pre osoby, ktorých domy boli počas konfliktu zničené.



Minulý týždeň podnikla izraelská armáda niekoľko útokov na juhu Libanonu a zasiahla aj tamojšiu metropolu Bejrút, čo si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva vyžiadalo najmenej štyri obete, medzi nimi aj nemenovaného militanta hnutia Hizballáh.



V súlade s dohodou o prímerí mal Hizballáh zastaviť vojenské operácie v južnom Libanone. Izrael sa zaviazal stiahnuť svoje jednotky z regiónu a do 60 dní odovzdať kontrolu nad ním libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN. Podľa pôvodnej dohody sa mal Izrael stiahnuť už v januári, lehotu na odsun si však dal predĺžiť do 18. februára, pričom svojich vojakov aj naďalej ponechal v piatich lokalitách, ktoré považuje za strategické.



Ortagusová počas svojej návštevy Libanonu v rozhovore v tamojšej televízii uviedla, že USA pokračujú v tlaku na libanonskú vládu, aby „úplne naplnila zastavenie nepriateľských akcií, čo zahŕňa aj odzbrojenie Hizballáhu a všetkých milícií“. Podľa jej slov by sa tak malo stať čo najskôr, píše AFP.