Izrael opäť útočil v Sýrii, líder povstalcov ho kritizuje

Tel Aviv/Damask/Londýn 15. decembra (TASR) - Izraelská armáda v sobotu večer v priebehu takmer piatich hodín vypálila 61 rakiet na sýrske vojenské zariadenia, uviedlo exilové Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). Izrael tak podľa agentúry DPA pokračuje v sérii útokov v Sýrii po zvrhnutí tamojšieho prezidenta Bašára Asada povstalcami, píše TASR.



Posledná vlna úderov sa podľa SOHR zamerala na tábory armády bývalého režimu na vidieku v Damasku. Ciele izraelských útokov zahŕňali horské tunely so skladmi rakiet a munície, zničené bolo aj výskumné centrum severne od sýrskej metropoly.



Líder islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá stála za Asadovým pádom, v sobotu v rozhovore pre sýrsku televíznu stanicu kritizoval Izrael za jeho vojenské operácie v Sýrii. Zároveň ale povedal, že nemá záujem o nové konflikty, pretože sa chce sústrediť na obnovu vojnou zničenej krajiny.



"Izraelské argumenty sú už slabé a neospravedlňujú jeho nedávne útoky. Izraelčania jasne prekročili hranice zapojenia v Sýrii spôsobom, ktorý hrozí neopodstatnenou eskaláciou v regióne," uviedol líder HTS Ahmad Husajn Šara, predtým známy ako abú Muhammad Džawlání.



"Stav Sýrie, ktorá je po rokoch konfliktov a vojen unavená, neumožňuje nové konfrontácie. Prioritou v tomto štádiu je obnova a stabilita, nie zatiahnutie do sporov, ktoré by mohli viesť k ďalšiemu ničeniu," dodal. Diplomatické riešenia sú podľa neho jediným spôsobom, ako zabezpečiť bezpečnosť a stabilitu a "nevypočítateľné vojenské dobrodružstvá" nateraz nie sú žiaduce.



Od dobytia Damasku povstalcami 8. decembra Izrael podľa SOHR podnikol v Sýrii celkovo 430 leteckých útokov. Izraelské jednotky takisto na pokyn premiéra Benjamina Netanjahua obsadili nárazníkovú zónu v Sýriou ovládanej východnej časti Golanských výšin. Izraelský minister obrany Jisrael Kac zase nariadil armáde, aby sa pripravila zotrvať na vrchu Hermon aj počas nadchádzajúcej zimy. Vrch leží na libanonsko-sýrskej hranici, približne 40 kilometrov od Damasku.



Izrael svoje vojenské akcie v Sýrii obhajuje. V dlhom príspevku na sociálnej sieti Telegram náčelník generálneho štábu armády Herci Halevi napísal, že hlavným dôvodom týchto úderov v uplynulom týždni je bezpečnosť Izraela.



"Bola tu krajina, ktorá bola nepriateľským štátom, jej armáda sa rozpadla a existuje hrozba, že by sa sem mohli dostať teroristické elementy. Nemáme v úmysle spravovať Sýriu. Jednoznačne zasahujeme do toho, čo tu určuje bezpečnosť izraelských občanov," uviedol Halevi.



Zoskupenie HTS je viacerými západnými krajinami zaradené na zoznam teroristických organizácií. Tvrdí ale, že sa od svojich koreňov v džihádistickej sieti al-Káida odklonilo. Od prevzatia moci sa svojimi vyhláseniami snaží ubezpečiť náboženské menšiny v Sýrii i zahraničné vlády, že nastolí inkluzívnu vládu.