Sýrske pozorovateľské centrum: Izrael opäť útočil v provincii Suwajdá

Damask 30. júla (TASR) - Izrael podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) v utorok zaútočil na ciele v sýrskej provincii Suwajdá, kde nedávno prebiehali boje medzi miestnou drúzskou menšinou, beduínmi a vládnymi silami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



SOHR tvrdí, že izraelské sily zaútočili dronmi na beduínov a provládne milície na západe spomínanej sýrskej provincie.



Izraelská armáda nezverejnila informácie o útoku. Hovorca armády na otázku o tomto útoku odpovedal, že „nevie o žiadnych zásahoch izraelskej armády v tejto oblasti“.



Útoky boli podľa SOHR súčasťou širšej eskalácie izraelskej dronovej aktivity v regióne. Svedkovia a miestni aktivisti zaznamenali počas uplynulých 24 hodín intenzívne prelety izraelských prieskumných dronov a vrtuľníkov nad rôznymi časťami južnej Sýrie.



Pri zrážkach počas nedávneho konfliktu v Suwajdá zahynulo približne 1100 ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že v dôsledku konfliktu bolo vysídlených viac ako 145.000 ľudí - mnohí z nich sa presunuli do provizórnych prijímacích centier v mestách Dará a Damask.



Nepokoje v meste Suwajdá a jeho okolí vypukli 13. júla, keď sa do ozbrojeného sporu dostali miestne drúzske milície a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov, ozbrojené kmene z iných častí krajiny, ako aj Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov. V oblasti už viac ako týždeň platí krehké prímerie vyhlásené dočasným sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom.



Pár dní po oznámení prímeria však aktivisti hlásili izraelské nálety v Sýrii, kde tiež bombardovali kľúčové cesty medzi niekoľkými dedinami v Suwajdá. Izraelská armáda sa v tom čase nevyjadrila k týmto útokom, informuje DPA.