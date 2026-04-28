Izrael opäť vyzval obyvateľov južného Libanonu na evakuáciu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok povedal, že rakety a drony Hizballáhu naďalej predstavujú kľúčovú hrozbu, ktorá si vyžaduje zásah armády.
Autor TASR
Jeruzalem 28. apríla (TASR) - Izraelská armáda v utorok vyzvala obyvateľov viac ako 12 dedín a miest v južnom Libanone, aby sa okamžite evakuovali a vydali na sever. Upozornila, že v tejto oblasti bude reagovať na „porušenie prímeria“ zo strany libanonského militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Armáda „nemá v úmysle vám ublížiť a z obavy o vašu bezpečnosť ste povinní okamžite evakuovať svoje domovy a odísť z určenej oblasti smerom k okresu Sidón“, oznámil hovorca na platforme X.
„Každý, kto sa nachádza v blízkosti členov Hizballáhu, ich zariadení alebo zbraní, ohrozuje svoj život,“ dodal.
Libanon bol do vojny na Blízkom východe vtiahnutý 2. marca, keď Hizballáh začal raketami ostreľovať Izrael, aby pomstil zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Medzi krajinami v súčasnosti platí prímerie, ktorého platnosť predĺžili do polovice mája. Aj keď sa počet útokov medzi Izraelom a Hizballáhom počas tohto obdobia výrazne znížil, obe strany v útokoch pokračujú a z porušovania prímeria sa vzájomne obviňujú.
Izraelská armáda informovala o dvoch incidentoch z utorkového rána, kedy bola vypálená raketa „na podozrivý vzdušný cieľ, ktorý bol identifikovaný v oblasti južného Libanonu, kde operujú IDF (izraelské obranné sily)“. Cieľ ani v jednom z prípadov neprekročil izraelské územie.
Armáda v utorok zároveň oznámila, že deň predtým bol jeden vojak ťažko a druhý ľahko zranený „v dôsledku zásahu výbušného dronu počas operačnej činnosti v južnom Libanone. Tento incident predstavuje porušenie dohôd o prímerí zo strany teroristickej organizácie Hizballáh,“ vyhlásila.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok povedal, že rakety a drony Hizballáhu naďalej predstavujú kľúčovú hrozbu, ktorá si vyžaduje zásah armády. Izrael preto, podľa jeho slov, v útokoch pokračuje.
