Izrael opäť zadržiava lode s aktivistami, ktorí chcú prelomiť blokádu
Viac ako 50 lodí minulý týždeň vyplávalo z prístavu v tureckom meste Marmaris.
Autor TASR
Ankara 18. mája (TASR) - Izraelské námorníctvo v pondelok začalo so zachytávaním lodí z iniciatívy Global Sumud Flotilla v medzinárodných vodách v Stredozemnom mori. Aktivisti na týchto plavidlách vezú do vojnou zničeného Pásma Gazy humanitárnu pomoc. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
„Vojenské plavidlá v súčasnosti zadržiavajú našu flotilu a jednotky izraelských obranných zložiek práve nastupujú na prvú z našich lodí za denného svetla,“ uviedla iniciatíva Global Sumud Flotilla na sieti X.
Viac ako 50 lodí minulý týždeň vyplávalo z prístavu v tureckom meste Marmaris. V živom prenose iniciatívy bolo v pondelok vidieť aktivistov na palube viacerých plavidiel, ako si nasadzujú záchranné vesty a zdvíhajú ruky, keď sa k nim približovala loď s vojakmi. Príslušníci izraelskej armády nastúpili na palubu a živý prenos sa skončil. Mnohé z lodí sa podľa americkej tlačovej agentúry v súčasnosti nachádzajú pri pobreží Cypru.
Približne hodinu pred týmto zásahom izraelské ministerstvo zahraničných vecí na sieti X vyzvalo aktivistov, aby zmenili kurz a okamžite sa otočili.
„Opäť provokácia pre provokáciu: ďalšia takzvaná 'flotila humanitárnej pomoci,' ktorá nemá žiadnu humanitárnu pomoc,“ napísal rezort.
Izraelské námorníctvo 30. apríla v medzinárodných vodách západne od gréckeho ostrova Kréta zadržalo viac ako 20 plavidiel tejto iniciatívy a zajalo 175 osôb. Väčšinu aktivistov Izrael deportoval, no dvoch - španielskeho občana s palestínskym pôvodom Saifa Abu Kesheka a Brazílčana Thiaga Ávilu - zadržal a opakovane im predĺžil väzbu. Izraelské úrady ich napokon deportovali 10. mája.
Aktivisti z iniciatívy Global Sumud Flotilla chcú prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007. Chcú tiež doviezť humanitárnu pomoc na toto územie, kde je v dôsledku vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, a tiež blokovaním dodávok pomoci zo strany židovského štátu, nedostatok potravín, vody, liekov a paliva.
