Izrael: Osadníci na Západnom brehu podnikli sériu podpaľačských útokov
K incidentu došlo po tom, čo armáda oznámila, že palestínske vozidlo narazilo v sobotu do izraelského a zahynul pri tom Izraelčan.
Autor TASR
Jeruzalem 22. marca (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu hlásila sériu podpaľačských útokov, ktoré izraelskí osadníci spáchali v noci na okupovanom Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Jednotky armády a pohraničnej polície boli včera v noci vyslané do viacerých palestínskych dedín... na základe správ, že izraelskí civilisti podnikli podpaľačské útoky na budovy a majetok a vyvolávali nepokoje v tejto oblasti,“ uviedla armáda. „Bezpečnostné zložky odsudzujú akékoľvek násilie a budú naďalej podnikať kroky, aby zaistili bezpečnosť obyvateľov a verejný poriadok v tejto oblasti,“ zdôraznila. Podľa palestínskej tlačovej agentúry WAFA utrpeli pri útokoch zranenia viacerí Palestínčania.
K incidentu došlo po tom, čo armáda oznámila, že palestínske vozidlo narazilo v sobotu do izraelského a zahynul pri tom Izraelčan. Polícia vyšetruje, či išlo o teroristický čin, no doposiaľ túto možnosť nepotvrdila.
Od začiatku vojny na Blízkom východe prudko vzrástol počet násilných činov izraelských osadníkov na Západnom brehu. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu bolo od 1. marca pri útokoch osadníkov zastrelených šesť Palestínčanov.
„Jednotky armády a pohraničnej polície boli včera v noci vyslané do viacerých palestínskych dedín... na základe správ, že izraelskí civilisti podnikli podpaľačské útoky na budovy a majetok a vyvolávali nepokoje v tejto oblasti,“ uviedla armáda. „Bezpečnostné zložky odsudzujú akékoľvek násilie a budú naďalej podnikať kroky, aby zaistili bezpečnosť obyvateľov a verejný poriadok v tejto oblasti,“ zdôraznila. Podľa palestínskej tlačovej agentúry WAFA utrpeli pri útokoch zranenia viacerí Palestínčania.
K incidentu došlo po tom, čo armáda oznámila, že palestínske vozidlo narazilo v sobotu do izraelského a zahynul pri tom Izraelčan. Polícia vyšetruje, či išlo o teroristický čin, no doposiaľ túto možnosť nepotvrdila.
Od začiatku vojny na Blízkom východe prudko vzrástol počet násilných činov izraelských osadníkov na Západnom brehu. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu bolo od 1. marca pri útokoch osadníkov zastrelených šesť Palestínčanov.