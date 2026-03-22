Nedela 22. marec 2026
Izrael: Osadníci na Západnom brehu podnikli sériu podpaľačských útokov

Izraelské bezpečnostné sily prehliadajú miesto, ktoré zasiahla iránska raketa v meste Dimona na juhu Izraela, v nedeľu 22. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Jeruzalem 22. marca (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu hlásila sériu podpaľačských útokov, ktoré izraelskí osadníci spáchali v noci na okupovanom Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Jednotky armády a pohraničnej polície boli včera v noci vyslané do viacerých palestínskych dedín... na základe správ, že izraelskí civilisti podnikli podpaľačské útoky na budovy a majetok a vyvolávali nepokoje v tejto oblasti,“ uviedla armáda. „Bezpečnostné zložky odsudzujú akékoľvek násilie a budú naďalej podnikať kroky, aby zaistili bezpečnosť obyvateľov a verejný poriadok v tejto oblasti,“ zdôraznila. Podľa palestínskej tlačovej agentúry WAFA utrpeli pri útokoch zranenia viacerí Palestínčania.

K incidentu došlo po tom, čo armáda oznámila, že palestínske vozidlo narazilo v sobotu do izraelského a zahynul pri tom Izraelčan. Polícia vyšetruje, či išlo o teroristický čin, no doposiaľ túto možnosť nepotvrdila.

Od začiatku vojny na Blízkom východe prudko vzrástol počet násilných činov izraelských osadníkov na Západnom brehu. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva so sídlom v Ramalláhu bolo od 1. marca pri útokoch osadníkov zastrelených šesť Palestínčanov.
