Izrael: Osem rukojemníkov zadržiavaných Hamasom je mŕtvych

Jeruzalem 27. januára (TASR) - Osem izraelských rukojemníkov, ktorých mali prepustiť počas prvej fázy dohody o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas, je mŕtvych. Oznámil to v pondelok hovorca izraelskej vlády David Mencer. TASR o tom píše podľa správ agentúr AFP a AP.



"Rodiny rukojemníkov sme o ich smrti informovali," povedal Mencer novinárom. Dodal, že zvyšných 25 rukojemníkov by malo byť nažive. Hamas podľa neho dodal Izraelu zoznam s ich menami v nedeľu večer.



Ďalšia výmena by podľa Izraela mala nastať vo štvrtok a v sobotu. AP píše, že Hamas zadržiava ešte približne 90 izraelských rukojemníkov. Pred týmto oznámením sa predstavitelia domnievali, že asi 35 z nich je mŕtvych.



Izrael v pondelok prvýkrát od začiatku 15-mesačnej vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas povolil Palestínčanom návrat do zničenej severnej časti Pásma Gazy v súlade s podmienkami aktuálne platného prímeria. To Izrael a Hamas uzavreli 19. januára.