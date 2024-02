Izrael oslobodil v Rafahu dvoch rukojemníkov unesených Hamasom

Jeruzalem 12. februára (TASR) — Izraelským ozbrojeným silám sa v spolupráci s tajnou službou Šin Bet a políciou podarilo v meste Rafah ležiacom na juhu Pásma Gazy oslobodiť dvoch rukojemníkov, ktorých palestínski militanti z Hamasu zajali pri svojom vpáde do Izraela zo 7. októbra. TASR o tom informuje na základe správy denníka Times of Israel.



Mužov vo veku 60 a 70 rokov uniesli z kibucu Nir Jicchak nachádzajúcom sa na severozápadnom okraji Negevskej púšte. Obaja zachránení rukojemníci sú v dobrom stave a previezli ich na vyšetrenie do Nemocnice Šeba v meste Ramat Gan. Ide o najväčšiu nemocnicu v Izraeli aj na Blízkom východe.



Izraelský minister obrany Joav Gallant, ktorý sledoval záchrannú operáciu z operačnej miestnosti, ju označil za „pôsobivú“.



Times of Israel pripomenul, že išlo len o druhú úspešnú operáciu svojho druhu od začiatku vojny v Pásme Gazy.



Komandá Hamasu a ďalších extrémistických skupín zabili počas útoku na Izrael vyše 1100 ľudí a ďalších 250 uniesli. Izraelská armáda následne spustila letecké útoky a pozemnú ofenzívu proti Hamasu a jeho spojencom v Pásme Gazy. V rukách Hamasu je v súčasnosti podľa izraelskej vlády stále 136 ľudí, no najmenej 30 už nežije. Armáda v pondelok zopakovala, že sa bude naďalej všemožne snažiť priviesť týchto rukojemníkov domov.