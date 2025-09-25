< sekcia Zahraničie
Izrael otvorí jediný priechod medzi Západným brehom a Jordánskom
Nákladné autá s pomocou pre Pásmo Gazy využívajúce priechod sa však cezeň podľa tejto smernice zatiaľ nedostanú.
Autor TASR
Tel Aviv 25. septembra (TASR) - Izrael od piatku otvorí pre osobnú dopravu jediný hraničný prechod medzi okupovaným Západným brehom Jordánu a Jordánskom. Minulý týždeň ho uzavrel po smrteľnom incidente s dvomi obeťami. Izrael priechod Allenby nakrátko otvoril v pondelok, v utorok ho opätovne uzavrel na neurčito. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Izraelské úrady oznámili, že rozhodnutie bolo vykonané podľa „smernice politického vedenia“. Nákladné autá s pomocou pre Pásmo Gazy využívajúce priechod sa však cezeň podľa tejto smernice zatiaľ nedostanú.
Minulý štvrtok pri prestrelke na hraničnom priechode boli smrteľne zranení dvaja Izraelčania vo veku okolo 20 a 60 rokov. Útočníkom bol podľa izraelskej televízie Kešet 12 Jordánčan, ktorý prišiel v kamióne s nákladom humanitárnej pomoci smerujúcim do Pásma Gazy. Podľa médií útočník spustil paľbu a niekoľko ľudí bodol nožom. Izrael deň po útoku hraničný priechod uzavrel.
Hraničný priechod Allenby je hlavnou trasou na prepravu tovaru medzi Jordánskom a Západným brehom Jordánu a zároveň jediným prístupovým bodom pre Palestínčanov zo Západného brehu Jordánu, ktorý nevyžaduje najprv vstup do Izraela. Agentúra AFP pripomína, že sa tam nachádzajú izraelské jednotky, ktoré územie okupujú od Šesťdňovej vojny v júni 1967.
Izraelské úrady oznámili, že rozhodnutie bolo vykonané podľa „smernice politického vedenia“. Nákladné autá s pomocou pre Pásmo Gazy využívajúce priechod sa však cezeň podľa tejto smernice zatiaľ nedostanú.
Minulý štvrtok pri prestrelke na hraničnom priechode boli smrteľne zranení dvaja Izraelčania vo veku okolo 20 a 60 rokov. Útočníkom bol podľa izraelskej televízie Kešet 12 Jordánčan, ktorý prišiel v kamióne s nákladom humanitárnej pomoci smerujúcim do Pásma Gazy. Podľa médií útočník spustil paľbu a niekoľko ľudí bodol nožom. Izrael deň po útoku hraničný priechod uzavrel.
Hraničný priechod Allenby je hlavnou trasou na prepravu tovaru medzi Jordánskom a Západným brehom Jordánu a zároveň jediným prístupovým bodom pre Palestínčanov zo Západného brehu Jordánu, ktorý nevyžaduje najprv vstup do Izraela. Agentúra AFP pripomína, že sa tam nachádzajú izraelské jednotky, ktoré územie okupujú od Šesťdňovej vojny v júni 1967.