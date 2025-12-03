< sekcia Zahraničie
Izrael otvorí pre Palestínčanov priechod Rafah do Egypta
Tento krok sa uskutoční „v súlade s dohodou o prímerí a pokynmi politického vedenia“.
Autor TASR
Jeruzalem 3. decembra (TASR) - Izrael v najbližších dňoch znovu otvorí hraničný priechod Rafah, aby Palestínčanom umožnil odchod z Pásma Gazy do Egypta, informovala v stredu agentúra AP, píše TASR.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) uviedol, že tento krok sa uskutoční „v súlade s dohodou o prímerí a pokynmi politického vedenia“.
Podľa COGAT budú môcť Palestínčania opustiť Pásmo Gazy cez priechod Rafah v koordinácii s Egyptom, po schválení izraelskou bezpečnosťou a pod dohľadom delegácie Európskej únie – podobne ako to bolo v prípade mechanizmu, ktorý bol aktivovaný v januári.
Nateraz nie je známe, kedy sa budú môcť Palestínčania, ktorí cez Rafah odídu, vrátiť späť do Pásma Gazy, doplnil spravodajský web The Times od Israel (TOI).
Kontrolu nad palestínskou stranou priechodu Rafah prevzal Izrael v máji 2024, čím sa zastavil tranzit osôb aj humanitárna pomoc. Egypt v reakcii na to odmietol koordinovať prevádzku priechodu, kým bude na palestínskej strane izraelská armáda.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) uviedol, že tento krok sa uskutoční „v súlade s dohodou o prímerí a pokynmi politického vedenia“.
Podľa COGAT budú môcť Palestínčania opustiť Pásmo Gazy cez priechod Rafah v koordinácii s Egyptom, po schválení izraelskou bezpečnosťou a pod dohľadom delegácie Európskej únie – podobne ako to bolo v prípade mechanizmu, ktorý bol aktivovaný v januári.
Nateraz nie je známe, kedy sa budú môcť Palestínčania, ktorí cez Rafah odídu, vrátiť späť do Pásma Gazy, doplnil spravodajský web The Times od Israel (TOI).
Kontrolu nad palestínskou stranou priechodu Rafah prevzal Izrael v máji 2024, čím sa zastavil tranzit osôb aj humanitárna pomoc. Egypt v reakcii na to odmietol koordinovať prevádzku priechodu, kým bude na palestínskej strane izraelská armáda.