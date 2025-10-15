Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael otvorí priechod Rafah a umožní prejazd humanitárnej pomoci

Príslušníci Egyptského Červeného kríža monitorujú kamióny vezúce humanitárnu pomoc na hraničnom priechode Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy po uzatvorení dohody o prímerí v Pásme Gazy v nedeľu 12. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Televízia KAN informovala, že v stredu sa do Pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah dostane v súlade s dohodou o prímerí 600 nákladných áut s humanitárnou pomocou.

Tel Aviv 15. októbra (TASR) - Izrael sa rozhodol otvoriť hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom podľa dohody o prímerí a umožní tak prepravu humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy. Informovala o tom v stredu izraelská verejnoprávna televízia KAN, píše TASR podľa správ agentúry Reuters a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).

Židovský štát v utorok avizoval, že hraničný priechod Rafah neotvorí a umožní cezeň prechod iba polovici nákladných áut s humanitárnou pomocou z dôvodu, že mu militantné hnutie Hamas odovzdalo ostatky len štyroch mŕtvych rukojemníkov namiesto 28.

Toto opatrenie podľa televízie KAN Tel Aviv zrušil po tom, čo hnutie v utorok večer odovzdalo pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) telá ďalších štyroch rukojemníkov.

Červený kríž prevzal štyri rakvy s pozostatkami od Hamasu v meste Gaza a odovzdal ich izraelským ozbrojeným silám. Tie ich následne previezli do špecializovaného centra na identifikáciu, ktorá môže trvať až dva dni.

Televízia KAN informovala, že v stredu sa do Pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah dostane v súlade s dohodou o prímerí 600 nákladných áut s humanitárnou pomocou.

Podľa dvoch zdrojov spravodajského webu The Times of Israel Hamas v noci informoval sprostredkovateľov rokovaní s Izraelom, že v stredu odovzdá predstaviteľom MVČK telá štyroch ďalších zosnulých rukojemníkov.

Podľa dohody o prímerí mala palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Živých rukojemníkov prepustila, avšak v pondelok odovzdala len štyri telá a v utorok ďalšie štyri.
