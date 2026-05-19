Izrael otvorí továreň na drony, v ktorej budú pracovať ultraortodoxní
Autor TASR
Tel Aviv 19. mája (TASR) - Izraelské obranné sily (IDF) dokončujú vojenskú továreň na výrobu FPV dronov, v ktorej budú pracovať ultraortodoxní vojaci. Informoval o tom vojenský korešpondent Doron Kadoš na sociálnej sieti X. IDF si tým rozšíria flotilu kamikadze dronov a zlepšia schopnosti na bojiskách. TASR o tom píše podľa webu Militarnyi.
Izraelská armáda doteraz nakupovala FPV drony od miestnej spoločnosti, ktorá má niektoré výrobné závody v Číne. Najnovší zámer je lokalizovať výrobu v Izraeli pod dohľadom Riaditeľstva pre technológie a logistiku IDF.
Očakáva sa, že továreň zamestná približne 200 ultraortodoxných vojakov, ktorí absolvujú špeciálny výcvik a budú pracovať na montáži dronov. Fungovať by mala začať v júni s kapacitou výroby spočiatku niekoľko tisíc dronov mesačne a postupne až v desaťtisícoch kusov. Izrael začal prvýkrát používať FPV drony proti Hizballáhu v novembri 2024.
Ultraortodoxní židia mali od založenia Izraela v roku 1948 dlhoročnú výnimku z vojenskej služby, pretože sa venujú iba štúdiu náboženstva, ktorú však zrušil Najvyšší súd v roku 2024. Armáda následne oznámila plán poslať povolávacie rozkazy pre 54.000 osôb z tejto komunity, no do služby zatiaľ nastúpili len stovky mužov.
