Izrael otvorí v nedeľu hraničný priechod Rafah medzi Gazou a Egyptom
Jeho znovuotvorenie je súčasťou prvej fázy mierového plánu pre Gazu, ktorý americký prezident Donald Trump oznámil vlani októbri.
Autor TASR,aktualizované
Tel Aviv 30. januára (TASR) - Izrael v súlade s dohodou o prímerí s militantným hnutím Hamas v nedeľu (1. februára) otvorí v obmedzenom režime hraničný priechod medzi palestínskym Pásmom Gazy a Egyptom, oznámilo v piatok izraelské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Otvorenie priechodu Rafah po takmer dvoch rokoch Izrael prisľúbil po ukončení vojenskej operácie, v rámci ktorej armáda na východe mesta Gaza našla začiatkom týždňa pozostatky posledného mŕtveho izraelského rukojemníka Rana Gviliho uneseného Hamasom pri útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.
„Hraničný priechod Rafah bude otvorený túto nedeľu v oboch smeroch, a to výlučne pre obmedzený pohyb osôb,“ uviedol v piatok Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT), ktorý spadá pod izraelské ministerstvo obrany.
Osoby, ktoré budú chcieť vstúpiť do Pásma Gazy alebo z neho odísť, tak budú môcť urobiť len po preverení zo strany Izraela, ktorý bude pohyb koordinovať s Egyptom. Kontroly budú mať pod dohľadom misie Európskej únie. Návrat do Gazy bude pritom umožnený len tým, ktorí odtiaľ odišli počas vojny medzi Izraelom a Hamasom. COGAT odhadol, že ide o približne 42.000 ľudí.
Rafah je podľa agentúry Reuters v skutočnosti jedinou vstupnou a výstupnou bránou pre obyvateľov Pásma Gazy. Izrael ho obsadil v máji 2024, približne deväť mesiacov po začatí vojny. Prechod je tiež dôležitou vstupnou bránou pre humanitárnu pomoc do palestínskej enklávy.
Jeho znovuotvorenie je súčasťou prvej fázy mierového plánu pre Gazu, ktorý americký prezident Donald Trump oznámil vlani októbri. Na základe tohto plánu došlo k uzavretiu dohody o prímerí medzi Izraelom a Hamasom, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra 2025. Obe strany konfliktu sa však vzájomne obviňujú z jeho porušovania.
Vojna v Pásme Gazy vypukla v októbri 2023 po tom, čo ozbrojenci z Hamasu a jeho spojenci pri vpáde na juh Izraela zabili takmer 1200 ľudí, väčšinou civilistov, a ďalších 251 osôb uniesli. Izrael následne začal rozsiahlu vojenskú operáciu, pri ktorej jeho armáda podľa aktuálnych údajov ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy zabila viac ako 71.000 Palestínčanov.
