Izrael otvoril hraničné priechody do Gazy

Jeruzalem/Ženeva 21. mája (TASR) - Izraelský úrad koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach (COGAT) v piatok dočasne otvoril hraničné priechody Erez a Kerem Šalom, aby sa do palestínskeho pásma Gazy dostala humanitárna pomoc OSN vrátane liekov, potravín a paliva pre generátory.



Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel s tým, že ďalšia prevádzka hraničných priechodov bude závisieť od toho, či radikáli v enkláve budú dodržiavať dohodu o prímerí s Izraelom, ktorá platí od noci na piatok.



Izraelská televízia Rešet 13 dodala, že pobrežná rybolovná zóna bude pre palestínskych rybárov znovuotvorená zrejme na budúci týždeň.



The Times of Israel tiež uviedol, že pracovníci viacerých humanitárnych organizácií v piatok v teréne vyhodnocovali následky nedávnych bojov medzi radikálmi palestínskeho hnutia Hamas a izraelskými jednotkami.



Fabrizio Carboni, regionálny riaditeľ Medzinárodného výboru Červeného kríža pre Blízky a Stredný východ, upozornil, že v pásme Gazy je "niekoľko stoviek" kusov nevybuchnutej munície. Uviedol tiež, že naliehavou potrebou, a to aj na izraelských územiach, je zdravotnícky materiál.



Matthias Schmale, ktorý je riaditeľom agentúry OSN na pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) pre pásmo Gazy, potvrdil, že centrálne laboratórium, ktoré v pásme Gazy zvyčajne vykonáva testy na COVID-19, je mimo prevádzky po "mohutnom výbuchu bomby".



V súvislosti s prímerím, ktoré nadobudlo účinnosť cez noc na piatok, Schmale vyhlásil, že ho "vníma ako krehké".



Súčasne vyjadril poľutovanie nad "neúnosnou a neprijateľnou cenou", ktorú v poslednom konflikte medzi izraelskou armádou a palestínskymi radikálmi zaplatilo civilné obyvateľstvo. "A viem, že to platí aj pre ľudí v Izraeli," dodal.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok na brífingu v Ženeve poukázala na potreby v oblasti humanitárnej pomoci na palestínskych územiach, kde bolo počas 11 dní bojov medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi zabitých najmenej 243 ľudí.



Hovorkyňa WHO Margaret Harrisová uviedla, že počas ozbrojených zrážok bolo zranených spolu 8538 ľudí.



Spresnila, že v pásme Gazy bolo poškodených 30 zdravotníckych zariadení, pričom jedna klinika bola úplne zničená a ďalšie utrpeli značné škody. Uviedla tiež, že poškodená infraštruktúra bráni prístupu sanitiek do enklávy.